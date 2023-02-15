https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/v-politicheskuyu-borbu-v-amerike-vmeshalis-inoplanetyane-1044147696.html

В политическую борьбу в Америке вмешались инопланетяне

В политическую борьбу в Америке вмешались инопланетяне

На прошлой неделе американские военные самолеты сбили китайский аэростат и в придачу к нему еще три неопознанных летающих объекта. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T11:27+0300

2023-02-15T11:27+0300

2023-02-15T11:29+0300

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Один объект был "маленьким металлическим шаром", другой — чем-то восьмиугольным (причем с него свисали веревочки), третий был "как небольшой автомобиль", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Генерал ВВС США Глен Ванхерк заявил, что "объекты" — то есть их записи на видеокамерах самолетов — изучает разведка, причем на данном этапе не исключаются никакие версии — вплоть до внеземного происхождения этих штуковин. Нет, Ванхерк не отставник на пенсии, давно живущий в мире своих фантазий, это действующий высокопоставленный военный.Тут бы удивиться, конечно, однако Пентагон уже несколько лет активно качает тему НЛО. С помощью монографий, семинаров и публикаций в интеллектуальных СМИ ее перевели из разряда конспирологического трэша в категорию совершенно нормальных вещей, которые с самым серьезным видом обсуждают астрономы, разведчики, летчики и инженеры.Маленькие зеленые человечки живут не только в голове генерала ВВС. Они успешно помогают американским военным пилить бюджетные бабки и открывать окна Овертона в сфере военного дела, политики и международных отношений.Вопрос был лишь в том, чьи это человечки? Мы в России ждали, конечно, новую сагу о похождениях Петрова и Боширова, сумевших на этот раз удачно прикинуться "маленькими металлическими шарами". Это же типично наш, русский kamuflage.Удивительно, но на этот раз обошлись без русских. Американские политики, по крайней мере, их республиканская часть, в глаза не видя эти загадочные объекты, твердо верят, что все НЛО были сделаны в Китае. Может, коммунисты хотели что-то разведать на бескрайних американских просторах — хотя зачем, казалось бы, если китайская спутниковая группировка и так все видит? Может быть, — эта версия очень заходит американскому глубинному народу — объекты распыляли над Америкой коронавирус, а то и еще что-нибудь похуже.Естественно, в Китае отреагировали на этот бред с раздражением. Газета Global Times отметила, что весь этот "инфантильный фарс" отнюдь не дает миру почувствовать мощь и силу США, напротив, он демонстрирует уязвимость экс-гегемона.Что остается в сухом остатке от всей этой космической оперы? Республиканцы троллят демократов за то, что те не могут справиться с "китайской угрозой", Хотя, заметим в скобках, китайские метеозонды и аэростаты годами летали над Америкой, и всем было наплевать. Ладно, демократы приказывают военным сбить аэростат. Республиканцы возмущаются — почему так поздно? Демократы в ответ поднимают в воздух истребители и начинают сбивать вообще все, что движется.Получается, что в мирное время, в отсутствии запланированных учений истребители США шныряют по всей Северной Америке и уничтожают все, что им представляется угрозой. Премьер Канады беспрекословно пускает их в свое воздушное пространство, и они развлекаются там, как хотят.По приказу верховного главнокомандующего Байдена американский F-22 сбил ракетой некий объект в воздушном пространстве Канады. Хорошо, а если инопланетяне подгонят следующий НЛО в воздушное пространство Британии, к примеру? Байден закроет небо над Британией?Вообще-то алгоритм работы со всякими непонятными летающими объектами прописан в Конвенции о международной гражданской авиации. Характерно, что в ней нет ни слова о том, что перехватом метеозондов и беспилотников в чужом воздушном пространстве должно заниматься командование ВВС США. Но когда американцев интересовали международные правила, пусть и принята была конвенция в Чикаго?Никто до сих пор не пояснил, какую-такую угрозу представляли "объекты". Однако всем очевидно, какую угрозу представляют в воздухе американские истребители. Десятки тысяч людей — американцев и канадцев, — мирно летавших по своим делам, оказались на прошлой неделе в зоне поражения американских военных. Каким-то чудом все обошлось без опасных инцидентов. Зато республиканцы и демократы славно попиарилсь и потроллили друг друга. Это к особенностям внутриполитической борьбы в США.А для внешнего мира эта умело срежиссированная истерика с НЛО и китайскими кознями стала отличным камуфляжем для теракта на "Северных потоках". Не дай бог, какой-нибудь честный журналист — это вымирающий вид, конечно, но они еще есть — начнет развивать расследование Сеймура Херша?Предположим, что Вашингтон действительно организовал диверсию на газопроводе. Найдет тех американских военных, кто участвовал в прошлогодних учениях в Балтийском море. Задаст вопросы немецким бизнесменам, вложившим в постройку "потоков" миллиарды евро, а потом понявшим, что канцлер Шольц знал о готовящемся взрыве заранее и ничего им не сказал. Подключит экоактивистов, наконец.Ведь если Херш прав, то как не в себя борющаяся с потеплением американская администрация организовала, получается, крупнейшую мировую экологическую катастрофу. Сколько там тонн метана вылилось в акваторию Балтики? Всем коровам мира столько не произвести.И даже если честного журналиста не найдется, эти вопросы продолжат копиться в мозгу у рядового гражданина, где бы он ни проживал — в Германии или Норвегии, в США или Китае. Потому что, есть опасение, что удачный теракт в одиночку не ходит, и наши стратегические противники войдут во вкус и будут устраивать диверсии на территории любой страны, которая чем-то им не понравится.Вот чтобы такие вредные вопросы не лезли в головы, инфополе и забивается нещадно байками про НЛО. Маленькие зеленые человечки успешно работают на Белый дом. А вы говорите, инопланетян не существует.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/vstrecha-v-bryussele-i-ramshtayn-9-patronazh-i-sabotazh-interesov-vsu-1044142626.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, сша, нато, китай