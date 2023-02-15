https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/v-politicheskuyu-borbu-v-amerike-vmeshalis-inoplanetyane-1044147696.html
В политическую борьбу в Америке вмешались инопланетяне
В политическую борьбу в Америке вмешались инопланетяне
На прошлой неделе американские военные самолеты сбили китайский аэростат и в придачу к нему еще три неопознанных летающих объекта. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T11:27+0300
2023-02-15T11:27+0300
2023-02-15T11:29+0300
мнение
авторы
колумнисты
сша
нато
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0f/1044146568_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f600657162b30720165e377deab4be33.jpg
Один объект был "маленьким металлическим шаром", другой — чем-то восьмиугольным (причем с него свисали веревочки), третий был "как небольшой автомобиль", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Генерал ВВС США Глен Ванхерк заявил, что "объекты" — то есть их записи на видеокамерах самолетов — изучает разведка, причем на данном этапе не исключаются никакие версии — вплоть до внеземного происхождения этих штуковин. Нет, Ванхерк не отставник на пенсии, давно живущий в мире своих фантазий, это действующий высокопоставленный военный.Тут бы удивиться, конечно, однако Пентагон уже несколько лет активно качает тему НЛО. С помощью монографий, семинаров и публикаций в интеллектуальных СМИ ее перевели из разряда конспирологического трэша в категорию совершенно нормальных вещей, которые с самым серьезным видом обсуждают астрономы, разведчики, летчики и инженеры.Маленькие зеленые человечки живут не только в голове генерала ВВС. Они успешно помогают американским военным пилить бюджетные бабки и открывать окна Овертона в сфере военного дела, политики и международных отношений.Вопрос был лишь в том, чьи это человечки? Мы в России ждали, конечно, новую сагу о похождениях Петрова и Боширова, сумевших на этот раз удачно прикинуться "маленькими металлическими шарами". Это же типично наш, русский kamuflage.Удивительно, но на этот раз обошлись без русских. Американские политики, по крайней мере, их республиканская часть, в глаза не видя эти загадочные объекты, твердо верят, что все НЛО были сделаны в Китае. Может, коммунисты хотели что-то разведать на бескрайних американских просторах — хотя зачем, казалось бы, если китайская спутниковая группировка и так все видит? Может быть, — эта версия очень заходит американскому глубинному народу — объекты распыляли над Америкой коронавирус, а то и еще что-нибудь похуже.Естественно, в Китае отреагировали на этот бред с раздражением. Газета Global Times отметила, что весь этот "инфантильный фарс" отнюдь не дает миру почувствовать мощь и силу США, напротив, он демонстрирует уязвимость экс-гегемона.Что остается в сухом остатке от всей этой космической оперы? Республиканцы троллят демократов за то, что те не могут справиться с "китайской угрозой", Хотя, заметим в скобках, китайские метеозонды и аэростаты годами летали над Америкой, и всем было наплевать. Ладно, демократы приказывают военным сбить аэростат. Республиканцы возмущаются — почему так поздно? Демократы в ответ поднимают в воздух истребители и начинают сбивать вообще все, что движется.Получается, что в мирное время, в отсутствии запланированных учений истребители США шныряют по всей Северной Америке и уничтожают все, что им представляется угрозой. Премьер Канады беспрекословно пускает их в свое воздушное пространство, и они развлекаются там, как хотят.По приказу верховного главнокомандующего Байдена американский F-22 сбил ракетой некий объект в воздушном пространстве Канады. Хорошо, а если инопланетяне подгонят следующий НЛО в воздушное пространство Британии, к примеру? Байден закроет небо над Британией?Вообще-то алгоритм работы со всякими непонятными летающими объектами прописан в Конвенции о международной гражданской авиации. Характерно, что в ней нет ни слова о том, что перехватом метеозондов и беспилотников в чужом воздушном пространстве должно заниматься командование ВВС США. Но когда американцев интересовали международные правила, пусть и принята была конвенция в Чикаго?Никто до сих пор не пояснил, какую-такую угрозу представляли "объекты". Однако всем очевидно, какую угрозу представляют в воздухе американские истребители. Десятки тысяч людей — американцев и канадцев, — мирно летавших по своим делам, оказались на прошлой неделе в зоне поражения американских военных. Каким-то чудом все обошлось без опасных инцидентов. Зато республиканцы и демократы славно попиарилсь и потроллили друг друга. Это к особенностям внутриполитической борьбы в США.А для внешнего мира эта умело срежиссированная истерика с НЛО и китайскими кознями стала отличным камуфляжем для теракта на "Северных потоках". Не дай бог, какой-нибудь честный журналист — это вымирающий вид, конечно, но они еще есть — начнет развивать расследование Сеймура Херша?Предположим, что Вашингтон действительно организовал диверсию на газопроводе. Найдет тех американских военных, кто участвовал в прошлогодних учениях в Балтийском море. Задаст вопросы немецким бизнесменам, вложившим в постройку "потоков" миллиарды евро, а потом понявшим, что канцлер Шольц знал о готовящемся взрыве заранее и ничего им не сказал. Подключит экоактивистов, наконец.Ведь если Херш прав, то как не в себя борющаяся с потеплением американская администрация организовала, получается, крупнейшую мировую экологическую катастрофу. Сколько там тонн метана вылилось в акваторию Балтики? Всем коровам мира столько не произвести.И даже если честного журналиста не найдется, эти вопросы продолжат копиться в мозгу у рядового гражданина, где бы он ни проживал — в Германии или Норвегии, в США или Китае. Потому что, есть опасение, что удачный теракт в одиночку не ходит, и наши стратегические противники войдут во вкус и будут устраивать диверсии на территории любой страны, которая чем-то им не понравится.Вот чтобы такие вредные вопросы не лезли в головы, инфополе и забивается нещадно байками про НЛО. Маленькие зеленые человечки успешно работают на Белый дом. А вы говорите, инопланетян не существует.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/vstrecha-v-bryussele-i-ramshtayn-9-patronazh-i-sabotazh-interesov-vsu-1044142626.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/vozdushnaya-bitva-nad-amerikoy-norad-ne-isklyuchaet-inoplanetyan-1044119277.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/shtaty-ispugalis-sobstvennoy-otstalosti-1044076823.html
сша
китай
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0f/1044146568_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d716fa1fde853e8b360aa46fc4bd7e4d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg
мнение, авторы, колумнисты, сша, нато, китай
мнение, авторы, колумнисты, сша, нато, китай
В политическую борьбу в Америке вмешались инопланетяне
11:27 15.02.2023 (обновлено: 11:29 15.02.2023)
На прошлой неделе американские военные самолеты сбили китайский аэростат и в придачу к нему еще три неопознанных летающих объекта.
Один объект был "маленьким металлическим шаром", другой — чем-то восьмиугольным (причем с него свисали веревочки), третий был "как небольшой автомобиль", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости
.
Пилоты истребителей не смогли пояснить, что именно они сбили. Обломки неопознанных летающих объектов обещают поискать. Беда в том, что большинство инцидентов происходили на Аляске и в Юконе, а это тысячи квадратных километров необитаемой снежной пустыни, которую Джек Лондон окрестил "Белым безмолвием".
Генерал ВВС США Глен Ванхерк заявил, что "объекты" — то есть их записи на видеокамерах самолетов — изучает разведка, причем на данном этапе не исключаются никакие версии — вплоть до внеземного происхождения этих штуковин. Нет, Ванхерк не отставник на пенсии, давно живущий в мире своих фантазий, это действующий высокопоставленный военный.
Тут бы удивиться, конечно, однако Пентагон уже несколько лет активно качает тему НЛО. С помощью монографий, семинаров и публикаций в интеллектуальных СМИ ее перевели из разряда конспирологического трэша в категорию совершенно нормальных вещей, которые с самым серьезным видом обсуждают астрономы, разведчики, летчики и инженеры.
Маленькие зеленые человечки живут не только в голове генерала ВВС. Они успешно помогают американским военным пилить бюджетные бабки и открывать окна Овертона в сфере военного дела, политики и международных отношений.
Вопрос был лишь в том, чьи это человечки? Мы в России ждали, конечно, новую сагу о похождениях Петрова и Боширова, сумевших на этот раз удачно прикинуться "маленькими металлическими шарами". Это же типично наш, русский kamuflage.
Удивительно, но на этот раз обошлись без русских. Американские политики, по крайней мере, их республиканская часть, в глаза не видя эти загадочные объекты, твердо верят, что все НЛО были сделаны в Китае. Может, коммунисты хотели что-то разведать на бескрайних американских просторах — хотя зачем, казалось бы, если китайская спутниковая группировка и так все видит? Может быть, — эта версия очень заходит американскому глубинному народу — объекты распыляли над Америкой коронавирус, а то и еще что-нибудь похуже.
Естественно, в Китае отреагировали на этот бред с раздражением. Газета Global Times отметила, что весь этот "инфантильный фарс" отнюдь не дает миру почувствовать мощь и силу США, напротив, он демонстрирует уязвимость экс-гегемона.
Что остается в сухом остатке от всей этой космической оперы? Республиканцы троллят демократов за то, что те не могут справиться с "китайской угрозой", Хотя, заметим в скобках, китайские метеозонды и аэростаты годами летали над Америкой, и всем было наплевать. Ладно, демократы приказывают военным сбить аэростат. Республиканцы возмущаются — почему так поздно? Демократы в ответ поднимают в воздух истребители и начинают сбивать вообще все, что движется.
Получается, что в мирное время, в отсутствии запланированных учений истребители США шныряют по всей Северной Америке и уничтожают все, что им представляется угрозой. Премьер Канады беспрекословно пускает их в свое воздушное пространство, и они развлекаются там, как хотят.
По приказу верховного главнокомандующего Байдена американский F-22 сбил ракетой некий объект в воздушном пространстве Канады. Хорошо, а если инопланетяне подгонят следующий НЛО в воздушное пространство Британии, к примеру? Байден закроет небо над Британией?
Вообще-то алгоритм работы со всякими непонятными летающими объектами прописан в Конвенции о международной гражданской авиации. Характерно, что в ней нет ни слова о том, что перехватом метеозондов и беспилотников в чужом воздушном пространстве должно заниматься командование ВВС США. Но когда американцев интересовали международные правила, пусть и принята была конвенция в Чикаго?
Никто до сих пор не пояснил, какую-такую угрозу представляли "объекты". Однако всем очевидно, какую угрозу представляют в воздухе американские истребители. Десятки тысяч людей — американцев и канадцев, — мирно летавших по своим делам, оказались на прошлой неделе в зоне поражения американских военных. Каким-то чудом все обошлось без опасных инцидентов. Зато республиканцы и демократы славно попиарилсь и потроллили друг друга. Это к особенностям внутриполитической борьбы в США.
А для внешнего мира эта умело срежиссированная истерика с НЛО и китайскими кознями стала отличным камуфляжем для теракта на "Северных потоках". Не дай бог, какой-нибудь честный журналист — это вымирающий вид, конечно, но они еще есть — начнет развивать расследование Сеймура Херша?
Предположим, что Вашингтон действительно организовал диверсию на газопроводе. Найдет тех американских военных, кто участвовал в прошлогодних учениях в Балтийском море. Задаст вопросы немецким бизнесменам, вложившим в постройку "потоков" миллиарды евро, а потом понявшим, что канцлер Шольц знал о готовящемся взрыве заранее и ничего им не сказал. Подключит экоактивистов, наконец.
Ведь если Херш прав, то как не в себя борющаяся с потеплением американская администрация организовала, получается, крупнейшую мировую экологическую катастрофу. Сколько там тонн метана вылилось в акваторию Балтики? Всем коровам мира столько не произвести.
И даже если честного журналиста не найдется, эти вопросы продолжат копиться в мозгу у рядового гражданина, где бы он ни проживал — в Германии или Норвегии, в США или Китае. Потому что, есть опасение, что удачный теракт в одиночку не ходит, и наши стратегические противники войдут во вкус и будут устраивать диверсии на территории любой страны, которая чем-то им не понравится.
Вот чтобы такие вредные вопросы не лезли в головы, инфополе и забивается нещадно байками про НЛО. Маленькие зеленые человечки успешно работают на Белый дом. А вы говорите, инопланетян не существует.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.