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https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/zhordaniya-o-radio-sputnik-samoe-ubeditelnoe--1044148582.html
Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
15 февраля радио Sputnik Абхазия отмечает свой день рождения, шесть лет в эфире. В этот день постоянный слушатель, а также частый гость студии актер, режиссер... 15.02.2023, Sputnik Абхазия
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радио
абхазия
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sputnik абхазия
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Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
15 февраля радио Sputnik Абхазия отмечает свой день рождения, шесть лет в эфире. В этот день постоянный слушатель, а также частый гость студии актер, режиссер, Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказал, что для него радио Sputnik и в чем его отличие от других СМИ."Не в обиду нашим немногочисленным радио, которые во всяком случае у меня в машине, Sputnik, наверное, как говорят у нас в театре, самое убедительное. Начиная от звука, заканчивая содержанием все очень органично, плотно и чисто по-режиссерски правильно выстроено. Это важно, когда нет провисаний, не скучные беседы, интересные темы для разговоров. У Sputnik есть вот эта черта, которая привлекает и заставляет, с хорошей стороны, сидеть и слушать", – сказал Жордания.Полная версия беседы в аудиофайле .
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абхазия, день радио, sputnik абхазия, сми, подкасты, аудио
абхазия, день радио, sputnik абхазия, сми, подкасты, аудио

Жордания о радио Sputnik: самое убедительное

15:16 15.02.2023 (обновлено: 15:17 15.02.2023)
Радио
Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
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15 февраля радио Sputnik Абхазия отмечает свой день рождения, шесть лет в эфире. В этот день постоянный слушатель, а также частый гость студии актер, режиссер, Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказал, что для него радио Sputnik и в чем его отличие от других СМИ.
"Не в обиду нашим немногочисленным радио, которые во всяком случае у меня в машине, Sputnik, наверное, как говорят у нас в театре, самое убедительное. Начиная от звука, заканчивая содержанием все очень органично, плотно и чисто по-режиссерски правильно выстроено. Это важно, когда нет провисаний, не скучные беседы, интересные темы для разговоров. У Sputnik есть вот эта черта, которая привлекает и заставляет, с хорошей стороны, сидеть и слушать", – сказал Жордания.
Полная версия беседы в аудиофайле .
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