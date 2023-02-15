https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/zhordaniya-o-radio-sputnik-samoe-ubeditelnoe--1044148582.html
Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
15 февраля радио Sputnik Абхазия отмечает свой день рождения, шесть лет в эфире. В этот день постоянный слушатель, а также частый гость студии актер, режиссер... 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T15:16+0300
2023-02-15T15:16+0300
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радио
абхазия
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Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
Жордания о радио Sputnik: самое убедительное
15 февраля радио Sputnik Абхазия отмечает свой день рождения, шесть лет в эфире. В этот день постоянный слушатель, а также частый гость студии актер, режиссер, Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказал, что для него радио Sputnik и в чем его отличие от других СМИ."Не в обиду нашим немногочисленным радио, которые во всяком случае у меня в машине, Sputnik, наверное, как говорят у нас в театре, самое убедительное. Начиная от звука, заканчивая содержанием все очень органично, плотно и чисто по-режиссерски правильно выстроено. Это важно, когда нет провисаний, не скучные беседы, интересные темы для разговоров. У Sputnik есть вот эта черта, которая привлекает и заставляет, с хорошей стороны, сидеть и слушать", – сказал Жордания.Полная версия беседы в аудиофайле .
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MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, день радио, sputnik абхазия, сми, подкасты, аудио
абхазия, день радио, sputnik абхазия, сми, подкасты, аудио
15 февраля радио Sputnik Абхазия отмечает свой день рождения, шесть лет в эфире. В этот день постоянный слушатель, а также частый гость студии актер, режиссер, Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказал, что для него радио Sputnik и в чем его отличие от других СМИ.
"Не в обиду нашим немногочисленным радио, которые во всяком случае у меня в машине, Sputnik, наверное, как говорят у нас в театре, самое убедительное. Начиная от звука, заканчивая содержанием все очень органично, плотно и чисто по-режиссерски правильно выстроено. Это важно, когда нет провисаний, не скучные беседы, интересные темы для разговоров. У Sputnik есть вот эта черта, которая привлекает и заставляет, с хорошей стороны, сидеть и слушать", – сказал Жордания.
Полная версия беседы в аудиофайле .