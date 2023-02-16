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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом во вторник, 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом во вторник, 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В Москве Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента России.

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