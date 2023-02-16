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Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек
С учетом городов, в которых ощущались толчки, стихийное бедствие затронуло почти 20 миллионов жителей Турции. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-16T13:44+0300
2023-02-16T13:44+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Число жертв землетрясения в Турции выросло до 36 187, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD)."В результате землетрясений погибли 36 187 человек, а 216 347 пострадавших от катастрофы были эвакуированы из региона в другие провинции", – говорится в пресс-релизе.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, только в Турции в результате стихийного бедствия погибли более 35 тысяч человек, и цифры растут каждый день.Стихийное бедствие вызвало разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались толчки, катастрофой были затронуты почти 20 миллионов жителей страны.По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ученые приравнивают мощность энергии, высвобожденной землетрясением, к мощности 500 атомных бомб. В зоне, пострадавшей от землетрясения, необходимо будет снести 50,5 тысячи зданий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/1044102015.html
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Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек
13:44 16.02.2023 (обновлено: 13:52 16.02.2023)
С учетом городов, в которых ощущались толчки, стихийное бедствие затронуло почти 20 миллионов жителей Турции.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 36 187, сообщает РИА Новости
со ссылкой на управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
"В результате землетрясений погибли 36 187 человек, а 216 347 пострадавших от катастрофы были эвакуированы из региона в другие провинции", – говорится в пресс-релизе.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, только в Турции в результате стихийного бедствия погибли более 35 тысяч человек, и цифры растут каждый день.
Стихийное бедствие вызвало разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались толчки, катастрофой были затронуты почти 20 миллионов жителей страны.
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ученые приравнивают мощность энергии, высвобожденной землетрясением, к мощности 500 атомных бомб. В зоне, пострадавшей от землетрясения, необходимо будет снести 50,5 тысячи зданий.