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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/ekspert-rasskazal-povredyat-li-morozy-mimoze-v-abkhazii-1044176290.html
Эксперт рассказал, повредят ли морозы мимозе в Абхазии
Эксперт рассказал, повредят ли морозы мимозе в Абхазии
В Абхазии наблюдается резкое похолодание с 15 февраля. На побережье выпал снег, температура воздуха ночью опустилась до –1°С. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Небольшие минусовые температуры в Абхазии не повредят мимозе, рассказал в эфире радио Sputnik директор Сухумского ботанического сада Эдуард Губаз.Директор Сухумского ботанического сада добавил, что если даже небольшие минусовые температуры продержатся в течение нескольких дней, это не помешает мимозе.Сезон мимозы в Абхазии начинается с начала февраля и продолжается до середины марта. По данным Россельхознадзора на 10 февраля, в 2023 году из Абхазии в Россию вывезли более трех тонн желтых цветов мимозы.
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Эксперт рассказал, повредят ли морозы мимозе в Абхазии

19:48 16.02.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Мимоза зацвела в середине января
Мимоза зацвела в середине января - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В Абхазии наблюдается резкое похолодание с 15 февраля. На побережье выпал снег, температура воздуха ночью опустилась до –1°С.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Небольшие минусовые температуры в Абхазии не повредят мимозе, рассказал в эфире радио Sputnik директор Сухумского ботанического сада Эдуард Губаз.
"В предгорьях похолодало до -2, но на побережье пока таких морозов нет. Пока угрозы для мимозы нет. Конечно, прогнозировать, что будет дальше, мы не можем. Есть места, где мимоза расцвела, но пока еще не все деревья раскрылись. Думаю, что до марта мимоза продержится", – сказал Губаз.
Директор Сухумского ботанического сада добавил, что если даже небольшие минусовые температуры продержатся в течение нескольких дней, это не помешает мимозе.
Сезон мимозы в Абхазии начинается с начала февраля и продолжается до середины марта. По данным Россельхознадзора на 10 февраля, в 2023 году из Абхазии в Россию вывезли более трех тонн желтых цветов мимозы.
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