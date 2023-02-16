https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/ekspert-rasskazal-povredyat-li-morozy-mimoze-v-abkhazii-1044176290.html

Эксперт рассказал, повредят ли морозы мимозе в Абхазии

Эксперт рассказал, повредят ли морозы мимозе в Абхазии

В Абхазии наблюдается резкое похолодание с 15 февраля. На побережье выпал снег, температура воздуха ночью опустилась до –1°С. 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T19:48+0300

2023-02-16T19:48+0300

2023-02-16T19:48+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Небольшие минусовые температуры в Абхазии не повредят мимозе, рассказал в эфире радио Sputnik директор Сухумского ботанического сада Эдуард Губаз.Директор Сухумского ботанического сада добавил, что если даже небольшие минусовые температуры продержатся в течение нескольких дней, это не помешает мимозе.Сезон мимозы в Абхазии начинается с начала февраля и продолжается до середины марта. По данным Россельхознадзора на 10 февраля, в 2023 году из Абхазии в Россию вывезли более трех тонн желтых цветов мимозы.

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