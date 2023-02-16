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Глава МИД Абхазии отправился в Москву с рабочей поездкой
Глава МИД Абхазии отправился в Москву с рабочей поездкой
Глава внешнеполитического ведомства планирует обсудить вопросы межгосударственного взаимодействия с российскими политиками. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-16T11:54+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает медиацентр МИД."Глава МИД планирует обсудить с представителями органов госвласти России актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия", – говорится в сообщении.Ранее, 14 февраля, в российскую столицу с рабочим визитом направился президент Абхазии Аслан Бжания.
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Глава МИД Абхазии отправился в Москву с рабочей поездкой
11:54 16.02.2023 (обновлено: 12:26 16.02.2023)
Глава внешнеполитического ведомства планирует обсудить вопросы межгосударственного взаимодействия с российскими политиками.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает
медиацентр МИД.
"Глава МИД планирует обсудить с представителями органов госвласти России актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия", – говорится в сообщении.
Ранее, 14 февраля, в российскую столицу с рабочим визитом направился президент Абхазии Аслан Бжания.