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Глава МИД Абхазии отправился в Москву с рабочей поездкой

Глава МИД Абхазии отправился в Москву с рабочей поездкой

Глава внешнеполитического ведомства планирует обсудить вопросы межгосударственного взаимодействия с российскими политиками. 16.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает медиацентр МИД."Глава МИД планирует обсудить с представителями органов госвласти России актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия", – говорится в сообщении.Ранее, 14 февраля, в российскую столицу с рабочим визитом направился президент Абхазии Аслан Бжания.

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