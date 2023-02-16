https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/glavnyy-chetverg-shamenkova-o-dizayn-kode-sukhuma-i-gradostroitelnom-kodekse--1044175834.html

Главный четверг: Шаменкова о дизайн-коде Сухума и градостроительном кодексе

Главный четверг: Шаменкова о дизайн-коде Сухума и градостроительном кодексе

О том, для чего нужен дизайн-код города и почему Сухуму так необходим градостроительный кодекс, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор столицы... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T17:42+0300

2023-02-16T17:42+0300

2023-02-16T17:42+0300

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Главный четверг: Шаменкова о дизайн-коде Сухума и градостроительном кодексе Главный четверг: Шаменкова о дизайн-коде Сухума и градостроительном кодексе

Понятие дизайн-код города – один из основополагающих инструментов в формировании комфортной городской среды, наравне с такими инструментами, как мастер-план города или генеральный план развития города, сказала Шаменкова в эфире радио."Дизайн-код города объединяет в себе правила размещения и формирования внешнего вида зданий, объектов, вывесок, входных групп коммерческих объектов, малых архитектурных форм, это вещь, которая создает впечатления о городе. Документ, который мы подготовили, он регламентирует, какие объекты могут стоять в исторической части, что считается киоском, что торговым павильоном, но все упирается в градостроительный кодекс, который еще не принят", – сказала Шаменкова.По словам главного архитектора столицы, нужен регламент, который говорил бы, какого стиля можно строить здания в исторической части."Утвержденного стиля у нас нет. Когда у нас будет утвержден градостроительный кодекс города, мы сможем закрепить историческую часть города документально в тех или иных границах. Жесткого регламента застройки сейчас нет. У союза архитекторов ест свои предложения, замечания, и мы представили их депутатам, но с того периода времени, это с 2018 года, ни разу в Союз архитекторов не обратился никто, и даже не приглашали на обсуждения", – сказала Шаменкова.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, администрация города сухум, памятники архитектуры, аудио