https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/gosduma-prinyala-zakon-o-prekraschenii-deystviya-v-rossii-dogovorov-soveta-evropy-1044172128.html

Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы

Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы

Таким образом, в отношении России прекратится действие, в том числе, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейской конвенции о пресечении... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T15:26+0300

2023-02-16T15:26+0300

2023-02-16T15:26+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Государственная Дума приняла закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Об этом сообщается на сайте Госдумы. "Документом предложено прекратить действие в отношении РФ ряда документов, в том числе Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Социальной хартии от 3 мая 1996 года", – говорится в сообщении.После начала военной спецоперации на Украине, 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении российского представительства. В ответ на это 15 марта 2022 года МИД России сообщил о запуске процедуры выхода страны из Совета Европы. Министр иностранных дел Сергей Лавров в своем письме генсеку организации заявил, что "вся ответственность за последствия этого шага для общего гуманитарно-правового пространства на континенте лежит на тех, кто сознательно нагнетал напряженность и превращал организацию в инструмент решения своих геополитических задач".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/evropa-priznala-chto-idet-putem-napoleona-i-gitlera-1043729187.html

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