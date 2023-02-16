https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/posrednik-agrba-o-sotsialnom-soprovozhdenii-semey-i-detey--1044153010.html

Посредник: Агрба о социальном сопровождении семей и детей

Посредник: Агрба о социальном сопровождении семей и детей

О том, как попадают под опеку соцработников в Абхазии, чем именно помогает служба, как воспринимают помощь сами подопечные и как намерены помогать детям при... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T10:37+0300

2023-02-16T10:37+0300

2023-02-16T10:37+0300

радио

посредник

подкасты

министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии

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Посредник: Агрба о социальном сопровождении семей и детей Посредник: Агрба о социальном сопровождении семей и детей

О том, как попадают под опеку соцработников в Абхазии, чем именно помогает служба, как воспринимают помощь сами подопечные и как намерены помогать детям при кризисных ситуациях в семье, об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель начальника Службы социальной поддержки детей и семей Алина Агрба.Службе соцподдержки при Минсоцобеспечения Абхазии три года. Она представлена отделами во всех районах Абхазии. На сегодняшний день в штате 39 сотрудников. В интервью радио Sputnik Алина Агрба рассказала, как возникла необходимость создания службы, с чего она начала свою работу."Мы часто слышим, даже в профессиональных кругах, что проблемы надуманные, но, к сожалению, мы стакиваемся со всеми жизненными проблемами, мы не исключение, несмотря на наш менталитет", – сказала Агрба.Нет семьи в Абхазии, откуда бы поступил сигнал и куда мы не смогли бы прийти, нас воспринимают хорошо, потому что цель наша – благополучие ребенка, подчеркнула заместитель начальника Службы социальной поддержки детей и семей."У нас нет детского дома, и мы очень гордимся этим, и это не тот формат, который нужно у нас создавать. Речь идет об альтернативных вариантах – на примере приемной семьи, которая работает по контракту с государством, и при кризисной ситуации такая семья готова принять ребенка и оказать помощь. Или необходим кризисный центр на небольшое количество детей. При этом ведется работа с биологическими родителями, чтобы была возможность вернуть ребенка обратно", – сказала Агрба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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посредник, подкасты, министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии, аудио