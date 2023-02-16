https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/prishlo-vremya-deystvovat-ardzinba-obratilsya-k-narodu-sirii-1044176169.html

Пришло время действовать: Ардзинба обратился к народу Сирии

Пришло время действовать: Ардзинба обратился к народу Сирии

Разрушительное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля и затронуло близлежащие страны, в том числе Сирию. 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T18:08+0300

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Абхазия придает большое значение отношениям с братской Сирией и ориентируется на нее в своей ближневосточной повестке, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба. По его словам, республика готова укреплять гуманитарные и культурные связи и торгово-экономическое сотрудничество с Сирией.От имени народа Абхазии глава МИД выразил соболезнования и слова поддержки. Власти республики выделили средства из бюджета на оказание помощи, общественные организации начали сбор гуманитарного груза.

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