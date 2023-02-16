https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/razvitie-nauki-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1044177110.html

Развитие науки в Абхазии обсудили в Кабмине

Развитие науки в Абхазии обсудили в Кабмине

Во встрече принимали участие президент Академии наук Зураб Джопуа, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, глава Центра... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T18:51+0300

2023-02-16T18:51+0300

2023-02-16T18:51+0300

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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с представителями научного сообщества состояние и развитие науки в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Ученые высказали свое мнение по вопросам, требующим участия государства, в том числе целенаправленные фундаментальные исследования, подготовку научных кадров и финансирование научной деятельности.Премьер-министр предложил представить консолидированную позицию научных центров страны для того, чтобы выработать стратегию дальнейших действий.

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