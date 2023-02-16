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Развитие науки в Абхазии обсудили в Кабмине
Развитие науки в Абхазии обсудили в Кабмине
Во встрече принимали участие президент Академии наук Зураб Джопуа, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, глава Центра... 16.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с представителями научного сообщества состояние и развитие науки в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Ученые высказали свое мнение по вопросам, требующим участия государства, в том числе целенаправленные фундаментальные исследования, подготовку научных кадров и финансирование научной деятельности.Премьер-министр предложил представить консолидированную позицию научных центров страны для того, чтобы выработать стратегию дальнейших действий.
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Развитие науки в Абхазии обсудили в Кабмине

18:51 16.02.2023
© Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия Премьер-министр Александр Анкваб обсудил вопросы состояния и развития науки с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джопуа, директором Абхазского института гуманитарных исследований Ардой Ашуба и директором Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии Вячеславом Чырыгба.
Премьер-министр Александр Анкваб обсудил вопросы состояния и развития науки с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джопуа, директором Абхазского института гуманитарных исследований Ардой Ашуба и директором Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии Вячеславом Чырыгба. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2023
© Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия
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Во встрече принимали участие президент Академии наук Зураб Джопуа, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, глава Центра стратегических исследований при Президенте Вячеслав Чирикба.
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с представителями научного сообщества состояние и развитие науки в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Ученые высказали свое мнение по вопросам, требующим участия государства, в том числе целенаправленные фундаментальные исследования, подготовку научных кадров и финансирование научной деятельности.
Премьер-министр предложил представить консолидированную позицию научных центров страны для того, чтобы выработать стратегию дальнейших действий.
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