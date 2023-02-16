https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/takie-obstoyatelstva-kove-o-premernom-spektakle-lovelas-1044171073.html

Такие обстоятельства: Кове о премьерном спектакле "Ловелас"

Такие обстоятельства: Кове о премьерном спектакле "Ловелас"

В Абхазском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Семеновского, написанной по мотивам романа Федора Достоевского... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T14:36+0300

2023-02-16T14:36+0300

2023-02-16T14:36+0300

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Такие обстоятельства: Кове о премьерном спектакле "Ловелас" Такие обстоятельства: Кове о премьерном спектакле "Ловелас"

В Абхазском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Семеновского, написанной по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди". В постановке представлено оригинальное режиссерское решение, при котором зрители находятся в самом центре событий и наблюдают спектакль не из зрительного зала, а со сцены. Для чего использован это прием, как шла работа над постановкой, чем определялся выбор актеров на главные роли, рассказал режиссер-постановщик спектакля, Заслуженный работник культуры Абхазии, Заслуженный артист России Адгур Кове."Зритель на сцене находится на поворотном кругу, а персонажи работают вокруг этого круга и иногда заходят на территорию зрителей. Для чего был использован этот прием? Это старая театральная фишка, смысл ее в том, чтобы актеры работали крупным планом, меньше врали, меньше было театральщины. И при этом зритель чувствовал себя не сторонним наблюдателем, а полноправным соучастником процесса. Кто-то из зрителей, например, вчера вступил в диалог с актером. Было интересно за этим понаблюдать", – сказал Кове.По его мнению, театр должен время от времени позволять какие-то эксперименты, чтобы на застаиваться, периодически меньше думать о прибыли и больше о творчестве.Полная версия беседы в аудиофайле.

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