https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/grazhdanin-i-nachalnik-lakerbaya-o-podderzhke-malogo-i-srednego-biznesa-v-2022-godu-1044193588.html

Гражданин и начальник: Лакербая о поддержке малого и среднего бизнеса в 2022 году

Гражданин и начальник: Лакербая о поддержке малого и среднего бизнеса в 2022 году

Насколько эффективно была оказана помощь бизнесу в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия в 2022 году и что... 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T17:58+0300

2023-02-17T17:58+0300

2023-02-17T17:58+0300

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Гражданин и начальник: Лакербая о программе поддержки малого и среднего бизнеса 2022 года Гражданин и начальник: Лакербая о программе поддержки малого и среднего бизнеса 2022 года

Насколько эффективно была оказана помощь бизнесу в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия в 2022 году и что, возможно, изменится в программе 2023-го, об этом в эфире радио Sputnik рассказала руководитель Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики республики Илона Лакербая.В 2022 году была реализована программа поддержки малого и среднего предпринимательства, рассчитанная на поддержку народного промысла. В таком формате она реализовывалась впервые. Инвестиционное агентство занималось консультированием и приемом заявок, проинформировала Лакербая в беседе на радио.По словам руководителя Государственного инвестиционного агентства программа охватила такие отрасли, как ремесло, общественное питание, туризм, пищевое производство и легкая промышленность. После приема заявок были охвачены практически все отрасли и по лимитам на 2022 год полностью реализованы, сказала Лакербая."На рассмотрение проектов было много, не все были приняты, так как не были укомплектованы документами необходимыми. Из тех, которые были приняты, 48 получили положительное одобрение от комиссии и до конца года были профинансированы", – сказала Лакербая.Собеседник Sputnik рассказала о том, на что брали средства предприниматели, как отчитываются о проделанной работе. Лакербая оценила программу положительно, так как она дала возможность появиться новым субъектам в экономике.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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