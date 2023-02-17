https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/lakerbaya-o-podgotovke-ekskursovodov-est-zapros-na-nekhvatku-kvalifitsirovannykh---1044173074.html
Лакербая о подготовке экскурсоводов: есть запрос на квалифицированные кадры
Лакербая о подготовке экскурсоводов: есть запрос на квалифицированные кадры
О том, как проходят подготовку экскурсоводы в Абхазии, насколько востребована эта деятельность в стране и какими качествами должны они обладать, в эфире радио... 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T14:00+0300
2023-02-17T14:00+0300
2023-02-17T14:25+0300
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Лакербая о подготовке экскурсоводов: есть запрос на квалифицированные кадры
Лакербая о подготовке экскурсоводов: есть запрос на квалифицированные кадры
О том, как проходят подготовку экскурсоводы в Абхазии, насколько востребована эта деятельность в стране и какими качествами должны они обладать, в эфире радио Sputnik рассказала директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.Мы готовим специалистов по экскурсионной деятельности, по методической деятельности и готовим инструкторов горно-пешеходного туризма, а также проводим курсы повышения квалификации действующих экскурсоводов, проинформировала Лакербая в интервью радио Sputnik.Она рассказала, как будут проходить курсы и какие дисциплины будут изучать будущие экскурсоводы."Профессионал своего дело, прежде всего, должен любить и грамотно подходить к работе. В первую очередь необходимы знания. Сегодня мы можем говорить, что экскурсовод – лицо нашего государства. Многие, кто приезжает в Абхазию впервые, сталкиваются с экскурсоводом и по нему, по его внешнему виду, по его профессиональным качествам могут судить дальше и об Абхазии", – сказала Лакербая.По словам директора центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела, существует запрос на нехватку квалифицированных экскурсоводов."Есть спрос на эту работу, который ежегодно увеличивается. С открытия нашего центра с 2016 года и по сегодняшний день курсы прошли около 500 человек. Есть молодежь, которая хочет работать, они осознают, что сидеть отдыхать летом хорошо, но лучше работать", – сказала Лакербая.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, экскурсии, абхазия, аудио
подкасты, экскурсии, абхазия, аудио
О том, как проходят подготовку экскурсоводы в Абхазии, насколько востребована эта деятельность в стране и какими качествами должны они обладать, в эфире радио Sputnik рассказала директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.
Мы готовим специалистов по экскурсионной деятельности, по методической деятельности и готовим инструкторов горно-пешеходного туризма, а также проводим курсы повышения квалификации действующих экскурсоводов, проинформировала Лакербая в интервью радио Sputnik.
Она рассказала, как будут проходить курсы и какие дисциплины будут изучать будущие экскурсоводы.
"Профессионал своего дело, прежде всего, должен любить и грамотно подходить к работе. В первую очередь необходимы знания. Сегодня мы можем говорить, что экскурсовод – лицо нашего государства. Многие, кто приезжает в Абхазию впервые, сталкиваются с экскурсоводом и по нему, по его внешнему виду, по его профессиональным качествам могут судить дальше и об Абхазии", – сказала Лакербая.
По словам директора центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела, существует запрос на нехватку квалифицированных экскурсоводов.
"Есть спрос на эту работу, который ежегодно увеличивается. С открытия нашего центра с 2016 года и по сегодняшний день курсы прошли около 500 человек. Есть молодежь, которая хочет работать, они осознают, что сидеть отдыхать летом хорошо, но лучше работать", – сказала Лакербая.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.