https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/mvd-abkhazii-prokommentirovalo-situatsiyu-na-dorogakh-1044180901.html

МВД Абхазии прокомментировало ситуацию на дорогах

МВД Абхазии прокомментировало ситуацию на дорогах

С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье идет сильный снег, на трассах образуется наледь. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T09:43+0300

2023-02-17T09:43+0300

2023-02-17T10:04+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/11/1044180580_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eec9ab12a9a6bf4ad8c2c268f3702a5d.jpg

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Все ограничения по движению на республиканской трассе сняты, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии. Наиболее опасные участки дороги посыпаны песком, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме.Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим и, по возможности, не ездить без зимней резины.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости