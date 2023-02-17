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МВД Абхазии прокомментировало ситуацию на дорогах
МВД Абхазии прокомментировало ситуацию на дорогах
С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье идет сильный снег, на трассах образуется наледь. 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T09:43+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Все ограничения по движению на республиканской трассе сняты, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии. Наиболее опасные участки дороги посыпаны песком, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме.Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим и, по возможности, не ездить без зимней резины.
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МВД Абхазии прокомментировало ситуацию на дорогах
09:43 17.02.2023 (обновлено: 10:04 17.02.2023)
С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье идет сильный снег, на трассах образуется наледь.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Все ограничения по движению на республиканской трассе сняты, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.
Наиболее опасные участки дороги посыпаны песком, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме.
Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим и, по возможности, не ездить без зимней резины.