https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/perebiraya-status-nuzhen-li-abkhazii-zakon-ob-apartamentakh-1044182049.html

Перебирая статус: нужен ли Абхазии закон об апартаментах

Перебирая статус: нужен ли Абхазии закон об апартаментах

10 февраля президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества и главами ведомств. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

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На встрече обсуждали способы привлечения инвесторов в республику, причины, препятствующие развитию инвестклимата, и новый законопроект "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов".Как будет работать этот закон, в эфире радио Sputnik обсудили депутат VI созыва Парламента Алхас Джинджолия и член Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия.По словам Кварчия, в случае с новым законопроектом нужна серьезная экспертиза и заключение специалистов о том, существуют ли какие-то риски, связанные с демографией или скрытой экспансией."Об этом должны говорить люди науки, люди, которые знают специфику. Мнение – еще не абсолютная истина. У нас есть Институт стратегических исследований, там профессионалы работают. Бывают специфические вопросы, на которые мы не можем ответить, мы обязаны пригласить специалистов", – отметил он.По мнению Алхаса Джинджолия, законопроект ущемляет местных предпринимателей, и депутаты нынешнего созыва должны серьезно подойти к данном вопросу."Да, считаю, что будут ущемляться (местные предприниматели - прим.) так или иначе, хотя бы в условиях неравной конкуренции. Если Парламент принимает последнее решение, то хочу напомнить депутатам VII созыва, что депутаты V созыва ввели мороторий на продажу жилой недвижимости. VI созыв вообще отклонил этот проект, мы его даже не рассмотрели. Наверное, не просто так не рассмотрели. VII созыв дипломатично промолчал по вопросу Пицунды, по большому счету. Надеюсь, он вынесет опыт из всех этих событий", – подчеркнул он.Подробности беседы можно узнать видео Sputnik.

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