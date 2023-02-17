https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/tuzhba-o-turnire-tamysh-village-2023-prizy-khoroshie-lyudi-s-udovolstviem-budut-borotsya-1044148224.html

Тужба о турнире "Тамыш-Village 2023": призы хорошие, люди с удовольствием будут бороться

Тужба о турнире "Тамыш-Village 2023": призы хорошие, люди с удовольствием будут бороться

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал о том, кто подал уже заявки на участие в "Тамыш-Village 2023", какие призы... 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T09:20+0300

2023-02-17T09:20+0300

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радио

подкасты

федерация шахмат абхазии

международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015"

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Тужба о «Абхазия. Тамыш-Village 2023": призы хорошие, люди с удовольствием будут бороться Тужба о «Абхазия. Тамыш-Village 2023": призы хорошие, люди с удовольствием будут бороться

С 17 по 19 февраля в Тамыше пройдет Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию Победы.Фестиваль проходит при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта, есть и спонсоры, призы хорошие, люди с удовольствием будут бороться, сказал Тужба в эфире радио."Будут участвовать и любители, и профессионалы. Три гроссмейстера уже подтвердили свое участие – из Нижнего Новгорода, Кисловодска и Москвы. Есть еще мастера. География широкая, учитывая, что зима – едут. Будет очень интересно нашим детям помериться силами", – сказал Тужба.Константин Тужба рассказал, что у участников, которые приезжали в предыдущие годы, остались хорошие впечатления."Очень теплый народ живет в Тамыше. Любой житель подойдет и спросит, вы на шахматы, и привезет до места назначения, они удивляются, какие люди добрые", – сказал Тужба.По словам президента Федерации шахмат Абхазии, если на первом турнире было 70 участников, из них 8-10 только абхазские, то в этом году все наоборот."За 20 лет жизни турнира мы воспитали много шахматистов. В районах открыты шахматные школы, везде работают квалифицированные тренеры. Главное достоинство фестивалей – стабильность. Так и оцениваются они. Не должно быть так, что один год провели, а на другой – денег не нашли. Мы 20 лет подряд в одно время проводим фестиваль и ни разу не нарушили традицию. То же самое хотим для Тамыш-Village, чтоб биография была долгой", – сказал Тужба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, федерация шахмат абхазии, международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015", аудио