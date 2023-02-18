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Алик Минасян возглавил Армянскую общину Абхазии
Алик Минасян возглавил Армянскую общину Абхазии
Очередной съезд Армянской общины Абхазии, на котором присутствовали 210 делегатов со всех районов республики, прошел в Гулрыпшском районе в субботу 18 февраля. 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T19:27+0300
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алик Минасян возглавил Армянскую общину республики. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал представитель общины Хачик Минасян.Алик Минасян поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и заверил, что в своей работе будет следовать главной задаче общины - укреплению связей с коренным абхазским народом.Ранее пост главы Армянской общины Абхазии занимал депутат Народного собрания Галуст Трапизонян.
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Алик Минасян возглавил Армянскую общину Абхазии
Очередной съезд Армянской общины Абхазии, на котором присутствовали 210 делегатов со всех районов республики, прошел в Гулрыпшском районе в субботу 18 февраля.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алик Минасян возглавил Армянскую общину республики. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал представитель общины Хачик Минасян.
“На повестке стояли два вопроса - избрание нового председателя и создание Совета Армянской общины Абхазии. Единогласным решением главой общины стал Алик Минасян. Также на съезде избрали 35 членов Совета Армянской общины”, - отметил Хачик Минасян.
Алик Минасян поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и заверил, что в своей работе будет следовать главной задаче общины - укреплению связей с коренным абхазским народом.
Ранее пост главы Армянской общины Абхазии занимал депутат Народного собрания Галуст Трапизонян.