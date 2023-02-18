https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/dopolnitelnye-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-byli-vvedeny-v-abkhazii-1044211298.html
Дополнительные ограничения на подачу электричества были введены в Абхазии
Дополнительные ограничения на подачу электричества были введены в Абхазии
Свет у абонентов, получающих электроэнергию по перетоку из России, будут отключать на еще один час в сутки. 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T14:45+0300
2023-02-18T14:45+0300
2023-02-18T14:45+0300
энергетическая отрасль абхазии
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черноморэнерго
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Дополнительные ограничения к действующему графику подачи электроэнергии были введены в субботу, 18 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Они связаны с высокими нагрузками и касаются абонентов, получающих переток из России."Черноморэнерго" сообщает, что ограничения будут временными и продлятся до снижения нагрузок в сети до приемлемых величин.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Дополнительные ограничения на подачу электричества были введены в Абхазии
Свет у абонентов, получающих электроэнергию по перетоку из России, будут отключать на еще один час в сутки.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Дополнительные ограничения к действующему графику подачи электроэнергии были введены в субботу, 18 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Они связаны с высокими нагрузками и касаются абонентов, получающих переток из России.
"Черноморэнерго" сообщает, что ограничения будут временными и продлятся до снижения нагрузок в сети до приемлемых величин.