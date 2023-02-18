https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/dopolnitelnye-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-byli-vvedeny-v-abkhazii-1044211298.html

Дополнительные ограничения на подачу электричества были введены в Абхазии

Дополнительные ограничения на подачу электричества были введены в Абхазии

Свет у абонентов, получающих электроэнергию по перетоку из России, будут отключать на еще один час в сутки. 18.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-18T14:45+0300

2023-02-18T14:45+0300

2023-02-18T14:45+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1b/1043351780_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_acd2bc13fc489a4ae16521cb8755768f.jpg

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Дополнительные ограничения к действующему графику подачи электроэнергии были введены в субботу, 18 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Они связаны с высокими нагрузками и касаются абонентов, получающих переток из России."Черноморэнерго" сообщает, что ограничения будут временными и продлятся до снижения нагрузок в сети до приемлемых величин.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, черноморэнерго