https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/kedmi--zapad-vsegda-narushaet-soglasheniya-po-ukraine--1044174029.html

Кедми: Запад всегда нарушает соглашения по Украине

Кедми: Запад всегда нарушает соглашения по Украине

Все будущие договоренности США и Европой, без сомнения, будут нарушены, как были нарушены все предыдущие, убежден известный израильский эксперт, экс-главы... 18.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-18T20:01+0300

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Кедми: Запад всегда нарушает соглашения по Украине Кедми: Запад всегда нарушает соглашения по Украине

В результате переговоров обычно приходят к соглашению, но где, когда и какое соглашение с Россией не нарушили США, Евросоюз или Украина, задается вопросом эксперт."Сразу три президента, ну Порошенко – черт с ним, но президент Франции и канцлер Германии признали, что они за нос водили президента России восемь лет. Обманывали, подписав Минские соглашения, и не собирались их выполнять, а только для прикрытия. О каких переговорах может идти речь с этими людьми?" – рассуждает Кедми.Когда генсек НАТО заявляет: "Мы создадим на Украине огромную, сильнейшую армию", а все политические руководители говорят: "Мы плевать хотели на все соглашения, которые мы подписываем с Россией, и не собираемся их выполнять, они у нас только, чтобы потянуть время, чтобы быть сильнее", о чем можно вести переговоры с ними, интересуется Кедми."Целью и НАТО, и США было превратить Украину в самый сильный, самый опасный плацдарм против России, если бы операция не началась, сегодня бы на Украине в разгаре было бы создание новой огромной армии, вооруженной современнейшим западным оружием – танками, артиллерией, ракетами, самолетами, флотом. И все это в пяти минутах полета от Москвы", – убежден Кедми.Начало спецоперации планы Запада не поменяло, и это заявление генсека НАТО, это ответ России на предложение переговоров, отмечает эксперт.Главной целью НАТО было и остается создание на территории Украины мощнейшего плацдарма для войны с Россией, считает Кедми.

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