https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/pokazateli-banka-abkhazii-po-kreditovaniyu-za-2022-god-1044210809.html

Показатели Банка Абхазии по кредитованию за 2022 год

Показатели Банка Абхазии по кредитованию за 2022 год

Большая часть общей суммы кредитов приходится на юрлица, меньше всего заемных денег было выдано индивидуальным предпринимателям. 18.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-18T14:24+0300

2023-02-18T14:24+0300

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В прошлом году Национальный Банк Абхазии выдал 13 965 кредитов общей суммой в 4,1 миллиарда рублей. Больше всего кредитов выдали физическим лицам. Таких кредитов за год было 13 474, их общая сумма составила 1,8 миллиарда рублей.Юридические лица в в 2022 году оформили 262 займа, но запрошенные суммы были гораздо крупнее, таким образом, они "обогнали" физические лица и заняли у банка 1,9 миллиарда рублей. Индивидуальным предпринимателям было одобрено 205 кредитов, их общая сумма составила 0,4 миллиарда рублей. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам за 2022 год равнялась 22,9% годовых, тогда как в 2021 год показатель был выше - 23,6% годовых.

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