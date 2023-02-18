https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/shapko-regulyarnye-voyska-evropy-i-ssha-voyuyut-na-ukraine-pod-vidom-naemnikov-1044171845.html

Шапко: регулярные войска Европы и США воюют на Украине под видом наемников

Шапко: регулярные войска Европы и США воюют на Украине под видом наемников

Лидер движения "Родина" Петр Шапко рассказал, как западные военные воюют на Украине, маскируясь под наемников. 18.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-18T16:50+0300

2023-02-18T16:50+0300

2023-02-18T16:50+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/10/1044173527_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_48c1d9735561d6430a94715dedd67499.jpg

По сообщениям ряда СМИ, в украинские воинские части продолжают прибывать иностранцы - как англоязычные граждане, так и люди, говорящие на французском, немецком и польском языках. Подвозят их на комфортабельных автобусах с европейскими номерами.В беседе на радио Sputnik Беларусь Шапко отметил, что Запад на Украине воюет не только руками украинских военнослужащих, он также вовлекает в конфликт европейских и американских военных, маскируя их под "солдат удачи"."По ряду косвенных признаков это не только наемники, среди них немало и кадровых военных. Поставка этих бойцов масштабирована и поставлена на рельсы. Это не спонтанное движение романтиков или добровольцев, желающих заработать… Вопрос в том, кто оплачивает этих так называемых "наемников", хотя я все-таки считаю, что последние несколько месяцев речь идет уже не о наемниках", – сказал Шапко.По его словам, в данном случае речь идет о полноценном сотрудничестве этих якобы "наемников" с политическими структурами тех государств, гражданами которых они являются."Кроме того, есть информация, что люди, которые сейчас так организованно автобусами завозятся на Украину, по факту действующие военнослужащие армий западноевропейских государств или США. Просто на время этой командировки с ними либо прерываются контракты, либо они оформляют длительный отпуск за свой счет. В это же время они заключают контракты с какими-то иностранными ЧВК, чтобы иметь гарантии, страховки, выплаты и на случай гибели, и отправляются на Украину", – пояснил политик.Он подчеркнул, что фактически сейчас на территории Украины действуют регулярные войска западноевропейских стран и США под видом наемников частных военных компаний.Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле выше.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе