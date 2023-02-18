https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/spasatel-rasskazal-chego-ne-stoit-delat-kogda-nachalos-zemletryasenie-1044166771.html
Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясение
Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясение
О том, как работают военные медики во время спасательных операций и насколько вероятно найти выживших под завалами после землетрясений спустя неделю и более, в... 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T11:07+0300
2023-02-18T11:07+0300
2023-02-18T11:07+0300
радио
подкасты
землетрясение в турции
спасательная операция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/10/1044167846_0:455:720:860_1920x0_80_0_0_b33899138c83121a3882c48704833e61.jpg
Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясения
Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясения
Человек быстро восстанавливается после невзгод, а вот люди со слабой психикой будут нуждаться в помощи, сказал Борисенко в интервью радио. Люди в сейсмоопасных районах должны знать и быть готовы к тому, что им придется срочно покинуть жилище, подчеркнул он."Основная задача – это покинуть те помещения, в котором они находятся. Если человек находится на высоком этаже и не может, то все равно пытаться надо. Но, в то же время если все стало рушиться, надо постараться найти укрытие. В нашей практике был случай, мужчину завалило в ванной. Его сверху плитой накрыло, и он продержался до прихода спасателей. Если это бетонный дом, то спасают проемы дверей, потому что они обладают большей жесткостью по сравнению с обычной площадью квартиры, где может сверху упасть плита. Собирать чемоданы, когда началось землетрясение – делать не стоит", - сказал Борисенко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/10/1044167846_0:387:720:927_1920x0_80_0_0_7ab46b6c065c265d6c6e00e63b1cd5d9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, землетрясение в турции, спасательная операция, аудио
подкасты, землетрясение в турции, спасательная операция, аудио
Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясение
О том, как работают военные медики во время спасательных операций и насколько вероятно найти выживших под завалами после землетрясений спустя неделю и более, в эфире радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, военный хирург Леонид Борисенко.
Человек быстро восстанавливается после невзгод, а вот люди со слабой психикой будут нуждаться в помощи, сказал Борисенко в интервью радио. Люди в сейсмоопасных районах должны знать и быть готовы к тому, что им придется срочно покинуть жилище, подчеркнул он.
"Основная задача – это покинуть те помещения, в котором они находятся. Если человек находится на высоком этаже и не может, то все равно пытаться надо. Но, в то же время если все стало рушиться, надо постараться найти укрытие. В нашей практике был случай, мужчину завалило в ванной. Его сверху плитой накрыло, и он продержался до прихода спасателей. Если это бетонный дом, то спасают проемы дверей, потому что они обладают большей жесткостью по сравнению с обычной площадью квартиры, где может сверху упасть плита. Собирать чемоданы, когда началось землетрясение – делать не стоит", - сказал Борисенко.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.