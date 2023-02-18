https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/spasatel-rasskazal-chego-ne-stoit-delat-kogda-nachalos-zemletryasenie-1044166771.html

Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясение

Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясение

О том, как работают военные медики во время спасательных операций и насколько вероятно найти выживших под завалами после землетрясений спустя неделю и более, в... 18.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-18T11:07+0300

2023-02-18T11:07+0300

2023-02-18T11:07+0300

радио

подкасты

землетрясение в турции

спасательная операция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/10/1044167846_0:455:720:860_1920x0_80_0_0_b33899138c83121a3882c48704833e61.jpg

Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясения Спасатель рассказал, чего не стоит делать, когда началось землетрясения

Человек быстро восстанавливается после невзгод, а вот люди со слабой психикой будут нуждаться в помощи, сказал Борисенко в интервью радио. Люди в сейсмоопасных районах должны знать и быть готовы к тому, что им придется срочно покинуть жилище, подчеркнул он."Основная задача – это покинуть те помещения, в котором они находятся. Если человек находится на высоком этаже и не может, то все равно пытаться надо. Но, в то же время если все стало рушиться, надо постараться найти укрытие. В нашей практике был случай, мужчину завалило в ванной. Его сверху плитой накрыло, и он продержался до прихода спасателей. Если это бетонный дом, то спасают проемы дверей, потому что они обладают большей жесткостью по сравнению с обычной площадью квартиры, где может сверху упасть плита. Собирать чемоданы, когда началось землетрясение – делать не стоит", - сказал Борисенко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, землетрясение в турции, спасательная операция, аудио