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Автомобиль взорвался в районе Гудаутского вокзала

Автомобиль взорвался в районе Гудаутского вокзала

При взрыве автомобиля вблизи вокзала Гудауты никто не пострадал, сообщают правоохранительные органы. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль взорвался в районе Гудаутского вокзала в ночь с 17 на 18 февраля, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба. Он уточнил, что инцидент произошел в субботу примерно между 3:00 и 5:00. При взрыве никто не пострадал. По словам Гицба, правоохранительные органы проводят комплекс следственных мероприятий. В интересах расследования более подробная информация пока не разглашается.

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