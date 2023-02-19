https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/belosnezhnyy-sukhum-chem-fevral-poradoval-zhiteley-stolitsy-1044192763.html

Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы

Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы

С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T10:07+0300

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в абхазии

снег

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абхазия

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Однако ненастье порадовало жителей субтропиков, ведь снег здесь - редкое явление.Дети и не только дети вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты это редкое для Абхазии событие, и ленты социальных сетей заполнились самыми разными уголками республики, в снег выглядящими совершенно по-иному.

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