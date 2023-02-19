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https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/belosnezhnyy-sukhum-chem-fevral-poradoval-zhiteley-stolitsy-1044192763.html
Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы
Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы
С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь. 19.02.2023, Sputnik Абхазия
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Однако ненастье порадовало жителей субтропиков, ведь снег здесь - редкое явление.Дети и не только дети вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты это редкое для Абхазии событие, и ленты социальных сетей заполнились самыми разными уголками республики, в снег выглядящими совершенно по-иному.
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снег, фото , мультимедиа, абхазия, фото
снег, фото , мультимедиа, абхазия, фото

Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы

10:07 19.02.2023
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С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь.
Однако ненастье порадовало жителей субтропиков, ведь снег здесь - редкое явление.
Дети и не только дети вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты это редкое для Абхазии событие, и ленты социальных сетей заполнились самыми разными уголками республики, в снег выглядящими совершенно по-иному.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько дней на побережье Абхазии шел снег.

Несколько дней на побережье Абхазии шел снег. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько дней на побережье Абхазии шел снег.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.

Он стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег — замечательный материал для творчества. Хоть его выпало не так много, многие сухумчане смогли слепить снеговиков.

Снег — замечательный материал для творчества. Хоть его выпало не так много, многие сухумчане смогли слепить снеговиков. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег — замечательный материал для творчества. Хоть его выпало не так много, многие сухумчане смогли слепить снеговиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рады снегу и братья наши меньшие. Очаровательный житель столицы вышел покувыркаться в снегу.

Рады снегу и братья наши меньшие. Очаровательный житель столицы вышел покувыркаться в снегу. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рады снегу и братья наши меньшие. Очаровательный житель столицы вышел покувыркаться в снегу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А вот субтропическим растениям понадобилась помощь. Работникам Сухумского ботанического сада даже пришлось стряхивать белые шапки с деревьев.

А вот субтропическим растениям понадобилась помощь. Работникам Сухумского ботанического сада даже пришлось стряхивать белые шапки с деревьев. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

А вот субтропическим растениям понадобилась помощь. Работникам Сухумского ботанического сада даже пришлось стряхивать белые шапки с деревьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовку к зиме в Сухумском ботаническом саду начали в декабре. Многие растения покрыли специальной тканью, особенно редкие виды перенесли в теплицу.

Подготовку к зиме в Сухумском ботаническом саду начали в декабре. Многие растения покрыли специальной тканью, особенно редкие виды перенесли в теплицу. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовку к зиме в Сухумском ботаническом саду начали в декабре. Многие растения покрыли специальной тканью, особенно редкие виды перенесли в теплицу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие растения успели раскрыться до наступления морозов. Однако небольшие минусовые температуры им не мешают.

Многие растения успели раскрыться до наступления морозов. Однако небольшие минусовые температуры им не мешают. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие растения успели раскрыться до наступления морозов. Однако небольшие минусовые температуры им не мешают.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые к лепке снеговиков подошли творчески. Например, эти девушки.

Некоторые к лепке снеговиков подошли творчески. Например, эти девушки. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые к лепке снеговиков подошли творчески. Например, эти девушки.

© Sputnik / Марианна Кубрава

А так ярко и необычно в

вглядят мандарины в снегу.

А так ярко и необычно ввглядят мандарины в снегу. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Марианна Кубрава

А так ярко и необычно в

вглядят мандарины в снегу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители столицы своими силами спасали деревья от тяжести снега.

Жители столицы своими силами спасали деревья от тяжести снега. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители столицы своими силами спасали деревья от тяжести снега.

© Sputnik / Томас Тхайцук

До недавнего времени зима в Абхазии была настолько теплой, что даже мушмула успела дать побеги.

До недавнего времени зима в Абхазии была настолько теплой, что даже мушмула успела дать побеги. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

До недавнего времени зима в Абхазии была настолько теплой, что даже мушмула успела дать побеги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Очень абхазский снеговик со стаканчиком вина - фаворит редакции Sputnik.

Очень абхазский снеговик со стаканчиком вина - фаворит редакции Sputnik. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Очень абхазский снеговик со стаканчиком вина - фаворит редакции Sputnik.

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