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Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы
Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы
С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь. 19.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-19T10:07+0300
2023-02-19T10:07+0300
2023-02-19T10:07+0300
в абхазии
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Однако ненастье порадовало жителей субтропиков, ведь снег здесь - редкое явление.Дети и не только дети вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты это редкое для Абхазии событие, и ленты социальных сетей заполнились самыми разными уголками республики, в снег выглядящими совершенно по-иному.
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снег, фото , мультимедиа, абхазия, фото
снег, фото , мультимедиа, абхазия, фото
Белоснежный Сухум: чем февраль порадовал жителей столицы
С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь.
Однако ненастье порадовало жителей субтропиков, ведь снег здесь - редкое явление.
Дети и не только дети вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты это редкое для Абхазии событие, и ленты социальных сетей заполнились самыми разными уголками республики, в снег выглядящими совершенно по-иному.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несколько дней на побережье Абхазии шел снег.
Несколько дней на побережье Абхазии шел снег.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.
Он стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Снег — замечательный материал для творчества. Хоть его выпало не так много, многие сухумчане смогли слепить снеговиков.
Снег — замечательный материал для творчества. Хоть его выпало не так много, многие сухумчане смогли слепить снеговиков.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рады снегу и братья наши меньшие. Очаровательный житель столицы вышел покувыркаться в снегу.
Рады снегу и братья наши меньшие. Очаровательный житель столицы вышел покувыркаться в снегу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А вот субтропическим растениям понадобилась помощь. Работникам Сухумского ботанического сада даже пришлось стряхивать белые шапки с деревьев.
А вот субтропическим растениям понадобилась помощь. Работникам Сухумского ботанического сада даже пришлось стряхивать белые шапки с деревьев.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подготовку к зиме в Сухумском ботаническом саду начали в декабре. Многие растения покрыли специальной тканью, особенно редкие виды перенесли в теплицу.
Подготовку к зиме в Сухумском ботаническом саду начали в декабре. Многие растения покрыли специальной тканью, особенно редкие виды перенесли в теплицу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие растения успели раскрыться до наступления морозов. Однако небольшие минусовые температуры им не мешают.
Многие растения успели раскрыться до наступления морозов. Однако небольшие минусовые температуры им не мешают.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые к лепке снеговиков подошли творчески. Например, эти девушки.
Некоторые к лепке снеговиков подошли творчески. Например, эти девушки.
© Sputnik / Марианна Кубрава
А так ярко и необычно в
вглядят мандарины в снегу.
А так ярко и необычно в
вглядят мандарины в снегу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жители столицы своими силами спасали деревья от тяжести снега.
Жители столицы своими силами спасали деревья от тяжести снега.
© Sputnik / Томас Тхайцук
До недавнего времени зима в Абхазии была настолько теплой, что даже мушмула успела дать побеги.
До недавнего времени зима в Абхазии была настолько теплой, что даже мушмула успела дать побеги.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Очень абхазский снеговик со стаканчиком вина - фаворит редакции Sputnik.
Очень абхазский снеговик со стаканчиком вина - фаворит редакции Sputnik.