https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/dopolnitelnye-vremya-sambist-gadeliya-o-podgotovke-k-predstoyaschemu-chempionatu-rossii---1044169446.html

Дополнительные время: самбист Гаделия о подготовке к предстоящему Чемпионату России

Дополнительные время: самбист Гаделия о подготовке к предстоящему Чемпионату России

Об участии абхазских самбистов на турнире в Минске на призы Президента Беларуси, о подготовке к предстоящему Чемпионату России по самбо в эфире радио Sputnik... 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T15:09+0300

2023-02-19T15:09+0300

2023-02-19T15:09+0300

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Дополнительные время: самбист Гаделия о подготовке к предстоящему Чемпионату России Дополнительные время: самбист Гаделия о подготовке к предстоящему Чемпионату России

Саид Адлейба и Инал Гаделия стали победителем XXVII Международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси, который прошел 10-11 февраля в Минске.Всего участие в турнире приняли около 100 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана, которые разыграли медали в 21 весовой категории.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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