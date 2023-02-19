https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/takie-obstoyatelstva-uchenyy-o-zemletryaseniyakh-i-seysmicheski-opasnykh-zonakh--1044072821.html

Такие обстоятельства: ученый о землетрясениях и сейсмически опасных зонах

Такие обстоятельства: ученый о землетрясениях и сейсмически опасных зонах

Что происходит внутри Земли при землетрясениях, почему их так сложно предсказать и относится ли Абхазия к сейсмически опасным зонам, в эфире радио Sputnik... 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T11:17+0300

2023-02-19T11:17+0300

2023-02-19T11:17+0300

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Такие обстоятельства: ученый о землетрясениях и сейсмически опасных зонах Такие обстоятельства: ученый о землетрясениях и сейсмически опасных зонах

По словам Экба, за год на земле происходят более 100 тысяч землетрясений, они происходят постоянно и никуда деться не могут. Ученый объяснил, что происходит внутри земли при землетрясениях, и отметил, что последние два десятка лет они происходят все чаще.Январбей Экба говорит, что человек не может противостоят землетрясениям, мы можем только научиться их предсказывать и создавать меры для наименьшего ущерба. Он также отметил, что ядерная война или взрывы вызывают землетрясения. Даже после испытаний, в море или на земле, количество землетрясений в разы увеличится, сказал ученый.Что касается Абхазии, Январбей Экба говорит, что республика находится в сейсмически активной зоне, и ежегодно происходит несколько землетрясений до трех-четырех баллов. Это не приводит к разрушениям, но на зданиях появляются трещины, отмечает он."Между Турцией и Абхазией находится Черное море, оно сглаживает остроту землетрясений. Черное море играет роль буфера. Хотя в самом Черном море тоже происходило землетрясение, но поскольку оно глубокое очень и площадь у него маленькая, то цунами просто не может происходить ни при каких обстоятельствах. Цунами нам не грозит со стороны Черного моря", – сказал Экба.По словам ученого, земная кора самая маленькая в районе Марианской впадины, она всего пять километров, и если там произойдет разлом, то будут достаточно разрушительные последствия, а в районе Кавказских гор толщина земной коры составляет 70 километров, то есть горы корнями уходят в глубину, так просто кора разломиться не сможет, сказал Экба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, землетрясение, землетрясение в турции, абхазия, аудио