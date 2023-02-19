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Въезд в Рицинский нацпарк закрыли для посетителей
Въезд в Рицинский нацпарк закрыли для посетителей
Службы парка осуществляют необходимые меры по расчистке дороги. 19.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-19T18:54+0300
2023-02-19T18:54+0300
2023-02-19T18:54+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Рицинский нацпарк закрыт для посетителей 19 и 20 февраля, сообщает пресс-служба нацпарка в социальных сетях. "На территории Рицинского реликтового национального парка из-за наступившего потепления в течение следующих суток сохраняется опасность схода лавин", - говорится в сообщении.Ранее, 13 февраля, въезд на территорию парка запретили машинам без зимних шин. Ограничение действует до специального распоряжения.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Въезд в Рицинский нацпарк закрыли для посетителей
Службы парка осуществляют необходимые меры по расчистке дороги.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Рицинский нацпарк закрыт для посетителей 19 и 20 февраля, сообщает пресс-служба нацпарка в социальных сетях.
"На территории Рицинского реликтового национального парка из-за наступившего потепления в течение следующих суток сохраняется опасность схода лавин", - говорится в сообщении.
Ранее, 13 февраля, въезд на территорию парка запретили машинам без зимних шин. Ограничение действует до специального распоряжения.