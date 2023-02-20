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Ардзинба обсудил соглашение о двойном гражданстве с депутатами Госдумы

Ардзинба обсудил соглашение о двойном гражданстве с депутатами Госдумы

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства 30 декабря 2022 года. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T10:15+0300

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел консультации с представителями МИД России и депутатами Госдумы по вступлению в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об этом сообщает медиацентр МИД.После вступления его в силу президент России установит условия приема в гражданство РФ в упрощенном порядке для граждан Абхазии, порядок подачи заявлений, перечень предоставляемых документов, порядок рассмотрения заявлений.

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