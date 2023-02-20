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Ардзинба обсудил соглашение о двойном гражданстве с депутатами Госдумы
Ардзинба обсудил соглашение о двойном гражданстве с депутатами Госдумы
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства 30 декабря 2022 года. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T10:15+0300
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел консультации с представителями МИД России и депутатами Госдумы по вступлению в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об этом сообщает медиацентр МИД.После вступления его в силу президент России установит условия приема в гражданство РФ в упрощенном порядке для граждан Абхазии, порядок подачи заявлений, перечень предоставляемых документов, порядок рассмотрения заявлений.
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россия, абхазия, госдума рф, мид рф, мид абхазии, гражданство
россия, абхазия, госдума рф, мид рф, мид абхазии, гражданство
Ардзинба обсудил соглашение о двойном гражданстве с депутатами Госдумы
10:15 20.02.2023 (обновлено: 12:32 20.02.2023)
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства 30 декабря 2022 года.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел консультации с представителями МИД России и депутатами Госдумы по вступлению в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об этом сообщает медиацентр МИД.
Документ вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. В ближайшее время Госдума ратифицирует соглашение.
После вступления его в силу президент России установит условия приема в гражданство РФ в упрощенном порядке для граждан Абхазии, порядок подачи заявлений, перечень предоставляемых документов, порядок рассмотрения заявлений.