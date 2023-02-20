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Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике
Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике
Всего в Сухумском обезьяньем питомнике живет 412 обезьян, 11 видов. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T19:40+0300
2023-02-20T19:40+0300
2023-02-20T20:08+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике, причиной стали веерные отключения электричества, рассказал Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия. Он рассказал, что погибшим обезьянам было 4 и 5 лет. При этом, продолжительность жизни макак-резусов может доходить до 30 лет.По словам Миквабия, "Черноморэнерго" будет отключать питомник на один час меньше.
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сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, сухум
сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, сухум
Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике
19:40 20.02.2023 (обновлено: 20:08 20.02.2023)
Всего в Сухумском обезьяньем питомнике живет 412 обезьян, 11 видов.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике, причиной стали веерные отключения электричества, рассказал Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.
"Помещения, в которых живут обезьяны, утепляются, но когда отключается электричество, температура резко падает. Макаки-резус не могут согревать друг друга, как другие обезьяны, потому что они сидят отдельно друг от друга в персональных клетках", - отметил Миквабия.
Он рассказал, что погибшим обезьянам было 4 и 5 лет. При этом, продолжительность жизни макак-резусов может доходить до 30 лет.
По словам Миквабия, "Черноморэнерго" будет отключать питомник на один час меньше.