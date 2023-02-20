https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/dve-makaki-rezus-pogibli-v-sukhumskom-pitomnike-1044238085.html

Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике

Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике

Всего в Сухумском обезьяньем питомнике живет 412 обезьян, 11 видов. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T19:40+0300

2023-02-20T19:40+0300

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энергетическая отрасль абхазии

сухумский питомник обезьян нииэпит

абхазия

сухум

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике, причиной стали веерные отключения электричества, рассказал Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия. Он рассказал, что погибшим обезьянам было 4 и 5 лет. При этом, продолжительность жизни макак-резусов может доходить до 30 лет.По словам Миквабия, "Черноморэнерго" будет отключать питомник на один час меньше.

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сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, сухум