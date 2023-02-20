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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/dve-makaki-rezus-pogibli-v-sukhumskom-pitomnike-1044238085.html
Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике
Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике
Всего в Сухумском обезьяньем питомнике живет 412 обезьян, 11 видов. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T19:40+0300
2023-02-20T20:08+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике, причиной стали веерные отключения электричества, рассказал Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия. Он рассказал, что погибшим обезьянам было 4 и 5 лет. При этом, продолжительность жизни макак-резусов может доходить до 30 лет.По словам Миквабия, "Черноморэнерго" будет отключать питомник на один час меньше.
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сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, сухум
сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, сухум

Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике

19:40 20.02.2023 (обновлено: 20:08 20.02.2023)
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОбезьяний питомник в Сухуми
Обезьяний питомник в Сухуми - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Всего в Сухумском обезьяньем питомнике живет 412 обезьян, 11 видов.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Две макаки-резус погибли в Сухумском питомнике, причиной стали веерные отключения электричества, рассказал Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.
"Помещения, в которых живут обезьяны, утепляются, но когда отключается электричество, температура резко падает. Макаки-резус не могут согревать друг друга, как другие обезьяны, потому что они сидят отдельно друг от друга в персональных клетках", - отметил Миквабия.
Он рассказал, что погибшим обезьянам было 4 и 5 лет. При этом, продолжительность жизни макак-резусов может доходить до 30 лет.
По словам Миквабия, "Черноморэнерго" будет отключать питомник на один час меньше.
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