https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/dve-snezhnye-laviny-soshli-na-territorii-ritsinskogo-natsionalnogo-parka-1044232367.html
Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального парка
Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального парка
Рицинский национальный реликтовый парк был закрыт для посетителей 19 и 20 февраля из-за опасности схода лавин. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T14:10+0300
2023-02-20T14:10+0300
2023-02-20T15:31+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия
снег
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального реликтового парка, сообщил корреспонденту Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Он уточнил, что одна лавина сошла над туннелем вблизи Голубого озера и перекрыла реку, другая – на 26 километре пути к озеру Рица.Багателия уверен, что причиной схода лавин стало обильное выпадение снега, после чего началось потепление. В расчистке лавин задействована спецтехника.Въезд на территорию парка запретили машинам без зимних шин с 13 февраля. 19 и 20 февраля из опасности возникновения лавин вовсе запретили посещение объекта. Дату открытия дирекция парка пока не объявила.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, снег
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, снег
Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального парка
14:10 20.02.2023 (обновлено: 15:31 20.02.2023)
Рицинский национальный реликтовый парк был закрыт для посетителей 19 и 20 февраля из-за опасности схода лавин.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального реликтового парка, сообщил корреспонденту Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
Он уточнил, что одна лавина сошла над туннелем вблизи Голубого озера и перекрыла реку, другая – на 26 километре пути к озеру Рица.
"Почти, как и каждый год, в этот раз так же через крышу туннеля сошла лавина. Она перекрыла речку. Дорога в том месте не завалена и открыта, но выше, на 26 километре, еще одна лавина сошла и закрыла проезжую часть. К счастью, никто не пострадал, но в любой момент могут сойти еще лавины", – отметил он.
Багателия уверен, что причиной схода лавин стало обильное выпадение снега, после чего началось потепление. В расчистке лавин задействована спецтехника.
Въезд на территорию парка запретили машинам без зимних шин с 13 февраля. 19 и 20 февраля из опасности возникновения лавин вовсе запретили посещение объекта. Дату открытия дирекция парка пока не объявила.