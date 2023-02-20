Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального парка

"Почти, как и каждый год, в этот раз так же через крышу туннеля сошла лавина. Она перекрыла речку. Дорога в том месте не завалена и открыта, но выше, на 26 километре, еще одна лавина сошла и закрыла проезжую часть. К счастью, никто не пострадал, но в любой момент могут сойти еще лавины", – отметил он.