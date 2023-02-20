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Главам МВД, Службы госбезопасности и ГСО присвоены воинские и специальные звания
Главам МВД, Службы госбезопасности и ГСО присвоены воинские и специальные звания
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил начальнику Государственной службы охраны Дмитрию Дбар очередное воинское звание... 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T13:35+0300
2023-02-20T13:35+0300
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил начальнику Государственной службы охраны Дмитрию Дбар очередное воинское звание "генерал-майор".Указом президента также присвоено очередное специальное звание "генерал-майор милиции" главе МВД Абхазии Вальтеру Бутба.Очередное воинское звание "генерал-майор" присвоено председателю СГБ Роберту Киут.
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абхазия, мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, гсо абхазии
абхазия, мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, гсо абхазии
Главам МВД, Службы госбезопасности и ГСО присвоены воинские и специальные звания
13:35 20.02.2023 (обновлено: 15:18 20.02.2023)
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил начальнику Государственной службы охраны Дмитрию Дбар очередное воинское звание "генерал-майор".
Указом президента также присвоено очередное специальное звание "генерал-майор милиции" главе МВД Абхазии Вальтеру Бутба.
Очередное воинское звание "генерал-майор" присвоено председателю СГБ Роберту Киут.