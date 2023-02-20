https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/grazhdanin-i-nachalnik-rshtuni-o-rabote-nad-popravkami-v-zakon-o-privatizatsii-gosimuschestva--1044235298.html
Гражданин и начальник: Рштуни о работе над поправками в закон о приватизации госимущества
Гражданин и начальник: Рштуни о работе над поправками в закон о приватизации госимущества
О работе над поправками в закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии Эрик... 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T17:20+0300
2023-02-20T17:20+0300
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Рштуни о законопроекте о приватизации
Рштуни о законопроекте о приватизации
Депутаты парламентского комитета по экономической политике и реформам обсудили поправки в закон Республики Абхазия "О приватизации республиканской и муниципальной собственности". Авторы законопроекта считают целесообразным исключить из действующего закона процедуру утверждения Парламентом разработанного Кабинетом министров перечня объектов республиканской и муниципальной собственности. Какое мнение по этому вопросу у депутатов профильного комитета, какова их аргументация, а также на какой стадии находится разработка проекта Градостроительного кодекса, рассказал депутат Эрик Рштуни.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, парламент абхазии, приватизация, законы, имущество, аудио
Гражданин и начальник: Рштуни о работе над поправками в закон о приватизации госимущества
17:20 20.02.2023 (обновлено: 17:37 20.02.2023)
О работе над поправками в закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии Эрик Рштуни.
Депутаты парламентского комитета по экономической политике и реформам обсудили поправки в закон Республики Абхазия "О приватизации республиканской и муниципальной собственности". Авторы законопроекта считают целесообразным исключить из действующего закона процедуру утверждения Парламентом разработанного Кабинетом министров перечня объектов республиканской и муниципальной собственности. Какое мнение по этому вопросу у депутатов профильного комитета, какова их аргументация, а также на какой стадии находится разработка проекта Градостроительного кодекса, рассказал депутат Эрик Рштуни.
Подробности слушайте в аудиофайле
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