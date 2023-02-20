https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/grazhdanin-i-nachalnik-rshtuni-o-rabote-nad-popravkami-v-zakon-o-privatizatsii-gosimuschestva--1044235298.html

Гражданин и начальник: Рштуни о работе над поправками в закон о приватизации госимущества

Гражданин и начальник: Рштуни о работе над поправками в закон о приватизации госимущества

О работе над поправками в закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии Эрик... 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T17:20+0300

2023-02-20T17:20+0300

2023-02-20T17:37+0300

радио

подкасты

гражданин и начальник

абхазия

парламент абхазии

приватизация

законы

имущество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/14/1044235142_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_f2ad676188e18705410b6ef633ff6032.jpg

Рштуни о законопроекте о приватизации Рштуни о законопроекте о приватизации

Депутаты парламентского комитета по экономической политике и реформам обсудили поправки в закон Республики Абхазия "О приватизации республиканской и муниципальной собственности". Авторы законопроекта считают целесообразным исключить из действующего закона процедуру утверждения Парламентом разработанного Кабинетом министров перечня объектов республиканской и муниципальной собственности. Какое мнение по этому вопросу у депутатов профильного комитета, какова их аргументация, а также на какой стадии находится разработка проекта Градостроительного кодекса, рассказал депутат Эрик Рштуни.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, гражданин и начальник, абхазия, парламент абхазии, приватизация, законы, имущество, аудио