https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-opublikoval-grafik-raboty-23-i-24-fevralya-1044229617.html
Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 23 и 24 февраля
Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 23 и 24 февраля
Россиян ожидает одна из самых коротких рабочих недель, с 23 по 26 февраля будут выходные дни. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T11:35+0300
2023-02-20T11:35+0300
2023-02-20T11:39+0300
в абхазии
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии 23 и 24 февраля не будет осуществлять прием граждан.В России выходными днями будут 23, 24, 25 и 26 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля.
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россия, посольство рф в абхазии, абхазия
россия, посольство рф в абхазии, абхазия
Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 23 и 24 февраля
11:35 20.02.2023 (обновлено: 11:39 20.02.2023)
Россиян ожидает одна из самых коротких рабочих недель, с 23 по 26 февраля будут выходные дни.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии 23 и 24 февраля не будет осуществлять прием граждан.
В России выходными днями будут 23, 24, 25 и 26 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля.