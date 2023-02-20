https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-opublikoval-grafik-raboty-23-i-24-fevralya-1044229617.html

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 23 и 24 февраля

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 23 и 24 февраля

Россиян ожидает одна из самых коротких рабочих недель, с 23 по 26 февраля будут выходные дни. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии 23 и 24 февраля не будет осуществлять прием граждан.В России выходными днями будут 23, 24, 25 и 26 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля.

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