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Миллиарды бюджетной помощи пообещал Байден Украине
Миллиарды бюджетной помощи пообещал Байден Украине
Президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T14:45+0300
2023-02-20T14:45+0300
2023-02-20T14:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
джо байден
владимир зеленский
украина
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил в Киеве, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки.Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.
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джо байден, владимир зеленский, украина, сша
джо байден, владимир зеленский, украина, сша
Миллиарды бюджетной помощи пообещал Байден Украине
Президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил в Киеве, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки.
"Благодаря двухпартийной поддержке в конгрессе на этой неделе мы предоставляем миллиарды в виде прямой бюджетной помощи, которые правительство сможет использовать незамедлительно для предоставления базовых услуг населению", – заявил Байден в ходе пресс-конференции в Киеве.
Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.