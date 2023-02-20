https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/milliardy-byudzhetnoy-pomoschi-poobeschal-bayden-ukraine-1044233334.html

Миллиарды бюджетной помощи пообещал Байден Украине

Миллиарды бюджетной помощи пообещал Байден Украине

Президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T14:45+0300

2023-02-20T14:45+0300

2023-02-20T14:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

джо байден

владимир зеленский

украина

сша

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил в Киеве, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки.Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.

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джо байден, владимир зеленский, украина, сша