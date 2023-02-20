Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/opolzen-razrushil-chast-federalnoy-trassy-dzhubga-sochi-1044227825.html
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
В Краснодарском крае до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T08:55+0300
2023-02-20T10:17+0300
сочи
россия
дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/14/1044227517_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2824c52a3cf6dc2b8a77ed5d45d3c986.jpg
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье"."На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна", – говорится в сообщении. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД. Транспортного затора нет.Дорожники огородили место обрушения, на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники. По информации пресс-службы "Черноморье", движение грунта продолжается.
сочи
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/14/1044227517_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bfa69ebbe6e1fc2c498b28929053ab42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сочи, россия, дорога
сочи, россия, дорога

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи

08:55 20.02.2023 (обновлено: 10:17 20.02.2023)
© Foto / Упрдор "Черноморье"Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2023
© Foto / Упрдор "Черноморье"
Подписаться на
НовостиTelegram
В Краснодарском крае до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна", – говорится в сообщении.
© Foto / Упрдор "Черноморье"Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2023
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
© Foto / Упрдор "Черноморье"
Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД. Транспортного затора нет.
Дорожники огородили место обрушения, на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники.
По информации пресс-службы "Черноморье", движение грунта продолжается.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0