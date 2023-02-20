Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
08:55 20.02.2023 (обновлено: 10:17 20.02.2023)
© Foto / Упрдор "Черноморье"Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
© Foto / Упрдор "Черноморье"
В Краснодарском крае до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".
"На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна", – говорится в сообщении.
"На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна", – говорится в сообщении.
© Foto / Упрдор "Черноморье"Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи
© Foto / Упрдор "Черноморье"
Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД. Транспортного затора нет.
Дорожники огородили место обрушения, на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники.
По информации пресс-службы "Черноморье", движение грунта продолжается.