https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/opolzen-razrushil-chast-federalnoy-trassy-dzhubga-sochi-1044227825.html

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи

В Краснодарском крае до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

россия

дорога

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье"."На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна", – говорится в сообщении. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД. Транспортного затора нет.Дорожники огородили место обрушения, на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники. По информации пресс-службы "Черноморье", движение грунта продолжается.

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