https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/ostorozhno-spoyler-o-tvorchestve-rezhissera-noa-baumbakha-i-chernoy-komedii-belyy-shum-1044197937.html
Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии "Белый шум"
Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии "Белый шум"
О творчестве голливудского режиссера Ноа Баумбаха и наиболее известных его картинах, в частности, о фильме "Белый шум", в эфире радио Sputnik рассказали... 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T10:52+0300
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Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии «Белый шум»
Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии «Белый шум»
В программе также зашла речь о книге Дона Делилло "Белый шум", на основе которого был снят одноименный фильм Баумбаха.Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии "Белый шум"
10:52 20.02.2023 (обновлено: 10:59 20.02.2023)
О творчестве голливудского режиссера Ноа Баумбаха и наиболее известных его картинах, в частности, о фильме "Белый шум", в эфире радио Sputnik рассказали ведущие программы "Осторожно, спойлер!" Артур Гагулия и Ирина Турава.
В программе также зашла речь о книге Дона Делилло "Белый шум", на основе которого был снят одноименный фильм Баумбаха.
Подробности слушайте в аудиофайле
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"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.