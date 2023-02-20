https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/ostorozhno-spoyler-o-tvorchestve-rezhissera-noa-baumbakha-i-chernoy-komedii-belyy-shum-1044197937.html

Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии "Белый шум"

Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии "Белый шум"

О творчестве голливудского режиссера Ноа Баумбаха и наиболее известных его картинах, в частности, о фильме "Белый шум", в эфире радио Sputnik рассказали... 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T10:52+0300

2023-02-20T10:52+0300

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Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии «Белый шум» Осторожно, спойлер: о творчестве режиссера Ноа Баумбаха и черной комедии «Белый шум»

В программе также зашла речь о книге Дона Делилло "Белый шум", на основе которого был снят одноименный фильм Баумбаха.Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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