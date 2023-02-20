https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/politolog-o-rezolyutsii-evroparlamenta-po-osvobozhdeniyu-saakashvili-instrument-davleniya-1044230036.html
Политолог о резолюции Европарламента по освобождению Саакашвили: инструмент давления
Политолог о резолюции Европарламента по освобождению Саакашвили: инструмент давления
В беседе с радио Sputnik политолог Константин Тасиц прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию об освобождении Саакашвили. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T14:30+0300
2023-02-20T14:30+0300
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Политолог о резолюции Европарламента по освобождению Саакашвили
Политолог о резолюции Европарламента по освобождению Саакашвили
Европарламент принял резолюцию, призывающую освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Депутаты Европарламента выражают "сильную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакцией властей Грузии" и призывают помиловать Саакашвили и предоставить ему медицинскую помощь за границей. "Это уже не первый раз, когда западные, европейские институты выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. Полемика продолжается достаточно длительное время, скорее всего, она связана с тем, что Европа, при всех противоречиях, воспринимает его, как своего политика, ориентированного на Запад. И в этом смысле она заинтересована в его защите. Есть целый ряд других случаев, когда люди попадают в заключение, они не вызывают такого резонанса. Грузинские власти, например, ссылаются на то, что длительное время бывший президент Молдавии также находился в заключении, но никаких аналогичных резолюций от европейских структур мы не видели", – сказал Тасиц.Он добавил, что Запад использует тему с экс-президентом как инструмент давления, поскольку для Грузии интеграция в Европу остается ключевой политической задачей, и они хотят таким образом добиться освобождения Саакашвили для его дальнейшего лечения в Европе, чтобы он продолжил свою политическую деятельность и избежал наказания.
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подкасты, ес, европейский парламент, грузия, политика, аудио
Политолог о резолюции Европарламента по освобождению Саакашвили: инструмент давления
В беседе с радио Sputnik политолог Константин Тасиц прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию об освобождении Саакашвили.
Европарламент принял резолюцию, призывающую освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Депутаты Европарламента выражают "сильную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакцией властей Грузии" и призывают помиловать Саакашвили и предоставить ему медицинскую помощь за границей.
"Это уже не первый раз, когда западные, европейские институты выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. Полемика продолжается достаточно длительное время, скорее всего, она связана с тем, что Европа, при всех противоречиях, воспринимает его, как своего политика, ориентированного на Запад. И в этом смысле она заинтересована в его защите. Есть целый ряд других случаев, когда люди попадают в заключение, они не вызывают такого резонанса. Грузинские власти, например, ссылаются на то, что длительное время бывший президент Молдавии также находился в заключении, но никаких аналогичных резолюций от европейских структур мы не видели", – сказал Тасиц.
Он добавил, что Запад использует тему с экс-президентом как инструмент давления, поскольку для Грузии интеграция в Европу остается ключевой политической задачей, и они хотят таким образом добиться освобождения Саакашвили для его дальнейшего лечения в Европе, чтобы он продолжил свою политическую деятельность и избежал наказания.