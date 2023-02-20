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Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось
Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось
Две снежные лавины сошли на территории Рицинского парка, одна из них перекрыла проток реки Бзыбь в понедельник, 20 февраля. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
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2023-02-20T17:40+0300
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
лавина
снег
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Багателия добавил, что собравшаяся перед лавиной вода в реке не успела выйти из берегов.Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального реликтового парка. Одна лавина сошла над туннелем вблизи Голубого озера и перекрыла реку, другая – на 26-м километре пути к озеру Рица.Причиной схода лавин, по мнению директора объекта, стало обильное выпадение снега, после чего началось потепление. В расчистке лавин задействована спецтехника.Въезд на территорию парка запретили машинам без зимних шин с 13 февраля. 19 и 20 февраля из опасности возникновения лавин вовсе запретили посещение объекта.
озеро рица
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), лавина, снег, абхазия
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), лавина, снег, абхазия

Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось

16:05 20.02.2023 (обновлено: 17:40 20.02.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Заснеженные пейзажи озера Рица
Заснеженные пейзажи озера Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Две снежные лавины сошли на территории Рицинского парка, одна из них перекрыла проток реки Бзыбь в понедельник, 20 февраля.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.

"К счастью, вода сама пробила себе путь сбоку от лавины, и течение реки восстановилось. Мы боялись, что будет прорыв огромного объема воды, но этого не произошло", – отметил он.

Багателия добавил, что собравшаяся перед лавиной вода в реке не успела выйти из берегов.
Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального реликтового парка. Одна лавина сошла над туннелем вблизи Голубого озера и перекрыла реку, другая – на 26-м километре пути к озеру Рица.
Причиной схода лавин, по мнению директора объекта, стало обильное выпадение снега, после чего началось потепление. В расчистке лавин задействована спецтехника.
Въезд на территорию парка запретили машинам без зимних шин с 13 февраля. 19 и 20 февраля из опасности возникновения лавин вовсе запретили посещение объекта.
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