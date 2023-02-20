https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/protok-reki-bzyb-posle-skhozhdeniya-laviny-vosstanovilsya-1044234260.html

Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось

Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось

Две снежные лавины сошли на территории Рицинского парка, одна из них перекрыла проток реки Бзыбь в понедельник, 20 февраля. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T16:05+0300

2023-02-20T16:05+0300

2023-02-20T17:40+0300

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

лавина

снег

абхазия

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Течение реки Бзыбь после схода лавины восстановилось, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Багателия добавил, что собравшаяся перед лавиной вода в реке не успела выйти из берегов.Две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального реликтового парка. Одна лавина сошла над туннелем вблизи Голубого озера и перекрыла реку, другая – на 26-м километре пути к озеру Рица.Причиной схода лавин, по мнению директора объекта, стало обильное выпадение снега, после чего началось потепление. В расчистке лавин задействована спецтехника.Въезд на территорию парка запретили машинам без зимних шин с 13 февраля. 19 и 20 февраля из опасности возникновения лавин вовсе запретили посещение объекта.

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), лавина, снег, абхазия