https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/rossiyskaya-zhurnalistka-elena-zubarkina-vystupila-s-lektsiey-v-agu-1044236618.html

Российская журналистка Елена Зубаркина выступила с лекцией в АГУ

Российская журналистка Елена Зубаркина выступила с лекцией в АГУ

Темой лекции доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета стала роль СМИ в условиях глобализации. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T19:05+0300

2023-02-20T19:05+0300

2023-02-20T20:06+0300

агу

в абхазии

студенты

образование

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/14/1044235916_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_650884ebcb252daca96564c0a9846d24.jpg

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина прочла лекцию студентам Абхазского государственного университета.Темой лекции стала возрастающая роль средств массовой информации в условиях глобализации, и то, как меняются СМИ в связи с развитием технологий.С аудиторией Зубаркина сразу нашла связь, на ее вопросы по теме студенты живо откликались, высказывали свою точку зрения по тому или иному поводу.Лектор в частности интересовалась, как в абхазской журналистике используется развитие технологического процесса.Елена Зубаркина отметила, что обратная связь автора и аудитории, которая появилась с развитием технологий, позволяет совершенствовать журналистскую работу.Кроме того, Зубаркина рассказала, что ускорение цифровизации отразилось и на СМИ, это изменило практику создания контента."Изменился уровень оперативности. Давайте с вами вспомним, сколько времени раньше требовалось, чтобы создать сюжет на телевидении. Тебе нужно было связаться с людьми, не было никаких баз данных, был справочник, где можно было найти человека, который за что-то отвечает, чтобы взять у него какой-то комментарий. Это было очень долго. Но благодаря технологиям, мы все стали работать быстрее, у нас появились базы данных", - подчеркнула лектор.О том, как стал возможным приезд в республику журналиста из России рассказала преподаватель кафедры журналистики АГУ Екатерина Бебиа."У нас на отделении журналистики практикуется приезд преподавателей, практиков, теоретиков. Нынешний приезд Елены Станиславовны больше связан с аспирантурой. Дело в том, что в этом году на отделении журналистики мы впервые открыли аспирантуру и приняли троих аспирантов. Сейчас мы находимся на такой стадии, когда выбираем темы для кандидатских диссертаций, и для этой цели мы пригласили преподавателя из московского университета", - отметила она.Помимо помощи в выборе тем будущих кандидатских работ по журналистике, Елена Зубаркина проведет несколько лекций по работе современных средств массовой информации.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

агу, студенты, образование, абхазия