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Российская журналистка Елена Зубаркина выступила с лекцией в АГУ
Российская журналистка Елена Зубаркина выступила с лекцией в АГУ
Темой лекции доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета стала роль СМИ в условиях глобализации. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T19:05+0300
2023-02-20T19:05+0300
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина прочла лекцию студентам Абхазского государственного университета.Темой лекции стала возрастающая роль средств массовой информации в условиях глобализации, и то, как меняются СМИ в связи с развитием технологий.С аудиторией Зубаркина сразу нашла связь, на ее вопросы по теме студенты живо откликались, высказывали свою точку зрения по тому или иному поводу.Лектор в частности интересовалась, как в абхазской журналистике используется развитие технологического процесса.Елена Зубаркина отметила, что обратная связь автора и аудитории, которая появилась с развитием технологий, позволяет совершенствовать журналистскую работу.Кроме того, Зубаркина рассказала, что ускорение цифровизации отразилось и на СМИ, это изменило практику создания контента."Изменился уровень оперативности. Давайте с вами вспомним, сколько времени раньше требовалось, чтобы создать сюжет на телевидении. Тебе нужно было связаться с людьми, не было никаких баз данных, был справочник, где можно было найти человека, который за что-то отвечает, чтобы взять у него какой-то комментарий. Это было очень долго. Но благодаря технологиям, мы все стали работать быстрее, у нас появились базы данных", - подчеркнула лектор.О том, как стал возможным приезд в республику журналиста из России рассказала преподаватель кафедры журналистики АГУ Екатерина Бебиа."У нас на отделении журналистики практикуется приезд преподавателей, практиков, теоретиков. Нынешний приезд Елены Станиславовны больше связан с аспирантурой. Дело в том, что в этом году на отделении журналистики мы впервые открыли аспирантуру и приняли троих аспирантов. Сейчас мы находимся на такой стадии, когда выбираем темы для кандидатских диссертаций, и для этой цели мы пригласили преподавателя из московского университета", - отметила она.Помимо помощи в выборе тем будущих кандидатских работ по журналистике, Елена Зубаркина проведет несколько лекций по работе современных средств массовой информации.
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агу, студенты, образование, абхазия
агу, студенты, образование, абхазия
Российская журналистка Елена Зубаркина выступила с лекцией в АГУ
19:05 20.02.2023 (обновлено: 20:06 20.02.2023)
Темой лекции доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета стала роль СМИ в условиях глобализации.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина прочла лекцию студентам Абхазского государственного университета.
Темой лекции стала возрастающая роль средств массовой информации в условиях глобализации, и то, как меняются СМИ в связи с развитием технологий.
С аудиторией Зубаркина сразу нашла связь, на ее вопросы по теме студенты живо откликались, высказывали свою точку зрения по тому или иному поводу.
Лектор в частности интересовалась, как в абхазской журналистике используется развитие технологического процесса.
Елена Зубаркина отметила, что обратная связь автора и аудитории, которая появилась с развитием технологий, позволяет совершенствовать журналистскую работу.
"Это способ обратной связи, когда слушатели или зрители звонят, пишут сообщения, говорят, например, – "уберите этого неприятного ведущего", "почему вы обсуждаете эту тему? нам не нравится", "почему вы не так склоняете это название?", или "добавьте в ваш эфир такие-то программы". Это все здорово, потому, что должен быть диалог", - отметила она.
Кроме того, Зубаркина рассказала, что ускорение цифровизации отразилось и на СМИ, это изменило практику создания контента.
"Изменился уровень оперативности. Давайте с вами вспомним, сколько времени раньше требовалось, чтобы создать сюжет на телевидении. Тебе нужно было связаться с людьми, не было никаких баз данных, был справочник, где можно было найти человека, который за что-то отвечает, чтобы взять у него какой-то комментарий. Это было очень долго. Но благодаря технологиям, мы все стали работать быстрее, у нас появились базы данных", - подчеркнула лектор.
О том, как стал возможным приезд в республику журналиста из России рассказала преподаватель кафедры журналистики АГУ Екатерина Бебиа.
"У нас на отделении журналистики практикуется приезд преподавателей, практиков, теоретиков. Нынешний приезд Елены Станиславовны больше связан с аспирантурой. Дело в том, что в этом году на отделении журналистики мы впервые открыли аспирантуру и приняли троих аспирантов. Сейчас мы находимся на такой стадии, когда выбираем темы для кандидатских диссертаций, и для этой цели мы пригласили преподавателя из московского университета", - отметила она.
Помимо помощи в выборе тем будущих кандидатских работ по журналистике, Елена Зубаркина проведет несколько лекций по работе современных средств массовой информации.