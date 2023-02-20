Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть из них была уничтожена российскими войсками, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки.



"По информации пресс-бюро СВР России, Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, киевский режим получил от натовских государств 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 миллион 206 тысяч снарядов", - говорится в сообщении.



В СВР подчеркнули, что большая часть из предоставленной западными странами Украине военной техники была уничтожена российскими войсками.