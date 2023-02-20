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Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП
Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть... 20.02.2023, Sputnik Абхазия
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нато
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть из них была уничтожена российскими войсками, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки."По информации пресс-бюро СВР России, Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, киевский режим получил от натовских государств 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 миллион 206 тысяч снарядов", - говорится в сообщении.В СВР подчеркнули, что большая часть из предоставленной западными странами Украине военной техники была уничтожена российскими войсками.
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нато, украина, армия
нато, украина, армия

Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП

12:15 20.02.2023 (обновлено: 12:32 20.02.2023)
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В Польше размещен батальон НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2023
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть из них была уничтожена российскими войсками, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки.

"По информации пресс-бюро СВР России, Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, киевский режим получил от натовских государств 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 миллион 206 тысяч снарядов", - говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что большая часть из предоставленной западными странами Украине военной техники была уничтожена российскими войсками.
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