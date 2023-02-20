https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-podryva-avtomobilya-v-gudaute-1044238192.html
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Гудауте
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Гудауте
При взрыве автомобиля в Гудауте никто не пострадал. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T20:15+0300
2023-02-20T20:15+0300
2023-02-20T20:15+0300
в абхазии
гудаута
гудаутский район
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генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту подрыва машины во дворе дома на улице Ардзинба в Гудауте, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статьям умышленное повреждение чужого имущества совершенное путем взрыва и незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
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гудаута, гудаутский район, происшествия, абхазия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии
гудаута, гудаутский район, происшествия, абхазия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Гудауте
При взрыве автомобиля в Гудауте никто не пострадал.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik.
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва машины во дворе дома на улице Ардзинба в Гудауте, сообщается
на сайте Генеральной прокуратуры.
Личность преступника, бросившего взрывное устройство под автомобиль, пока не установлена.
Уголовное дело возбуждено по статьям умышленное повреждение чужого имущества совершенное путем взрыва и незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.