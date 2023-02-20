https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-podryva-avtomobilya-v-gudaute-1044238192.html

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Гудауте

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Гудауте

При взрыве автомобиля в Гудауте никто не пострадал. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T20:15+0300

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2023-02-20T20:15+0300

в абхазии

гудаута

гудаутский район

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абхазия

мвд абхазии

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту подрыва машины во дворе дома на улице Ардзинба в Гудауте, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статьям умышленное повреждение чужого имущества совершенное путем взрыва и незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

гудаута

гудаутский район

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гудаута, гудаутский район, происшествия, абхазия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии