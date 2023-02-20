Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Kahramanmaraş view from Piramit building (cropped image)Вид на город Кахраманмараш в Турции
В начале месяца землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 17:04 по времени UTC (20:04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине двух километров.
Через три минуты, по сообщению местных СМИ, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8, эпицентром которого стал Самандагский район Хатая.
В начале месяца землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
В начале месяца землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.