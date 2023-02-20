https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/zemletryasenie-magnitudoy-63-proizoshlo-na-granitse-sirii-i-turtsii-1044238338.html

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции

В начале месяца землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

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сирия

турция

землетрясение

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.Через три минуты, по сообщению местных СМИ, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8, эпицентром которого стал Самандагский район Хатая.В начале месяца землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.

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