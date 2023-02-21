https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/akhuba-o-premii-ekomir-22-ne-verila-v-blagopriyatnoy-iskhod--1044248408.html

Ахуба о премии "ЭкоМир-22": не верила в благоприятной исход

Ахуба о премии "ЭкоМир-22": не верила в благоприятной исход

О своем участии в Международном экологическом конкурсе "ЭкоМир" и о том, как создавалась работа, завоевавшая премию, в эфире радио Sputnik рассказала художник... 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T14:50+0300

2023-02-21T14:50+0300

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Ахуба о премии "ЭкоМир-22": не верила в благоприятной исход Ахуба о премии "ЭкоМир-22": не верила в благоприятной исход

Работа Ахуба "Смотри сердцем" победила в номинации "Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись".Церемония вручения диплома и медали лауреату Международной экологической премии "ЭкоМир-22" Асиде Ахуба состоялась в представительстве Россотрудничества в Абхазии.По словам мастера кукла выполнена из натуральных материалов, в соответствии с теми требованиями, которые предъявляли в конкурсе."Не ожидала я такой благоприятный исход всей ситуации, потому что я осознано понимала, что это совершенно новая сфера для меня и, возможно, для той публики, которая изучала номинантов, потому я не верила в возможность такую и даже не следила за всей историей", – сказала АхубаПолную версию интервью слушайте в аудиофайле.Международная экологическая премия "ЭкоМир" - это награда за достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности. Организатор Международного экологического конкурса (премии) "ЭкоМир" - Российская академия естественных наук.Ахуба Асида - художник авторской куклы, живет в городе Очамчыра. Изготовлением кукол она занимается чуть меньше 10 лет. Ее работы неоднократно принимали участие на выставках и публиковались в различных международных каталогах и журналах, в том числе и научно-популярных.

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