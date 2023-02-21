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Ардзинба прокомментировал заявление МИД Грузии
Ардзинба прокомментировал заявление МИД Грузии
МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи президентов Абхазии и Беларуси в Минске. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T20:49+0300
2023-02-21T20:49+0300
2023-02-21T20:49+0300
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Заявления грузинского внешнеполитического ведомства уже набили оскомину и стали носить дежурный характер, прокомментировал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что все усилия грузинского руководства, направленные на международную изоляцию Абхазии, республика продолжает уверенно идти по пути расширения международных связей. Встреча Аслана Бжания и Александра Лукашенко, по словам Ардзинба, яркое тому подтверждение. Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию 20 февраля. Во вторник у него состоялась встреча с Александром Лукашенко.
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мид абхазии, абхазия, грузия, инал ардзинба, белоруссия
мид абхазии, абхазия, грузия, инал ардзинба, белоруссия
Ардзинба прокомментировал заявление МИД Грузии
МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи президентов Абхазии и Беларуси в Минске.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Заявления грузинского внешнеполитического ведомства уже набили оскомину и стали носить дежурный характер, прокомментировал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что все усилия грузинского руководства, направленные на международную изоляцию Абхазии, республика продолжает уверенно идти по пути расширения международных связей.
Встреча Аслана Бжания и Александра Лукашенко, по словам Ардзинба, яркое тому подтверждение.
"Чем скорее в Грузии осознают, что Абхазия - суверенное независимое государство, тем быстрее удастся преодолеть существующие противоречия и создать условия для выстраивания цивилизованных межгосударственных взаимоотношений", - говорится в заявлении.
Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию 20 февраля. Во вторник у него состоялась встреча с Александром Лукашенко.