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Ардзинба прокомментировал заявление МИД Грузии

Ардзинба прокомментировал заявление МИД Грузии

МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи президентов Абхазии и Беларуси в Минске. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Заявления грузинского внешнеполитического ведомства уже набили оскомину и стали носить дежурный характер, прокомментировал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что все усилия грузинского руководства, направленные на международную изоляцию Абхазии, республика продолжает уверенно идти по пути расширения международных связей. Встреча Аслана Бжания и Александра Лукашенко, по словам Ардзинба, яркое тому подтверждение. Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию 20 февраля. Во вторник у него состоялась встреча с Александром Лукашенко.

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