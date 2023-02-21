https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/bzhaniya-belorusy-v-abkhazii-vosprinimayutsya-kak-rodnye-blizkie-lyudi-1044247379.html
Бжания: белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди
Бжания: белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди
Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул важность контактов с Белоруссией для республики. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T13:36+0300
2023-02-21T13:36+0300
2023-02-21T13:49+0300
в абхазии
александр лукашенко
аслан бжания
белоруссия
абхазия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/15/1044246493_0:46:870:535_1920x0_80_0_0_21647a4c1953340598b7800a9f934ad7.jpg
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди, заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко президент Аслан Бжания.Отмечается, что уже создан торговый дом, благодаря которому есть возможность поставлять продукцию из Абхазии в Беларусь и в обратном направлении. На встрече с Лукашенко также обсуждалось развитие туризма. Белорусы могут находиться в Абхазии без виз."Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про Беларусь так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть товары, в которых мы заинтересованы. Есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление очень важно. Особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода вводить", – заявил Лукашенко на встрече.Лидеры Абхазии и Беларуси договорились о возможности повышения квалификации специалистами из Абхазии в Парке высоких технологий в Минске.Абхазская сторона намерена приобретать белорусскую сельскохозяйственную продукцию, технику МТЗ и "Горизонта".
белоруссия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/15/1044246493_49:0:822:580_1920x0_80_0_0_d95aaad4b954143e790700c6927288fb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр лукашенко, аслан бжания, белоруссия, абхазия, политика
александр лукашенко, аслан бжания, белоруссия, абхазия, политика
Бжания: белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди
13:36 21.02.2023 (обновлено: 13:49 21.02.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул важность контактов с Белоруссией для республики.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди, заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко президент Аслан Бжания.
"Во многом благодаря санкциям западных государств мы долгое время находились в изоляции. Благодаря России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Беларусью в этом смысле очень важны. Мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедски, акцент – на экономическом взаимодействии", – приводит слова Бжания БелТА.
Отмечается, что уже создан торговый дом, благодаря которому есть возможность поставлять продукцию из Абхазии в Беларусь и в обратном направлении.
На встрече с Лукашенко также обсуждалось развитие туризма. Белорусы могут находиться в Абхазии без виз.
"Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про Беларусь так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть товары, в которых мы заинтересованы. Есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление очень важно. Особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода вводить", – заявил Лукашенко на встрече.
Лидеры Абхазии и Беларуси договорились о возможности повышения квалификации специалистами из Абхазии в Парке высоких технологий в Минске.
Абхазская сторона намерена приобретать белорусскую сельскохозяйственную продукцию, технику МТЗ и "Горизонта".