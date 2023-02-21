https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/bzhaniya-belorusy-v-abkhazii-vosprinimayutsya-kak-rodnye-blizkie-lyudi-1044247379.html

Бжания: белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди

Бжания: белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди

Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул важность контактов с Белоруссией для республики. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T13:36+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди, заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко президент Аслан Бжания.Отмечается, что уже создан торговый дом, благодаря которому есть возможность поставлять продукцию из Абхазии в Беларусь и в обратном направлении. На встрече с Лукашенко также обсуждалось развитие туризма. Белорусы могут находиться в Абхазии без виз."Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про Беларусь так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть товары, в которых мы заинтересованы. Есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление очень важно. Особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода вводить", – заявил Лукашенко на встрече.Лидеры Абхазии и Беларуси договорились о возможности повышения квалификации специалистами из Абхазии в Парке высоких технологий в Минске.Абхазская сторона намерена приобретать белорусскую сельскохозяйственную продукцию, технику МТЗ и "Горизонта".

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