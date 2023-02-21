https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/gidov-i-ekskursovodov-v-abkhazii-budut-obuchat-25-mesyatsa-1044254117.html

Гидов и экскурсоводов в Абхазии будут обучать 2,5 месяца

Гидов и экскурсоводов в Абхазии будут обучать 2,5 месяца

В 2022 году было аттестовано 626 экскурсоводов в трех категориях. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T19:50+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Обучение экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму начнется со 2 марта, рассказал замминистра туризма Дмитрий Зантария.Он отметил, что подготовка проводится на базе Абхазского госуниверситета, Сухумского государственного колледжа, и Гагрского гуманитарно-промышленном техникума. Прием документов завершится 1 марта. Заявки могут подавать только граждане Абхазии с высшим образованием или со средним профессиональным.По словам Зантария, аттестация экскурсоводов будет проходить в Минтуризма с 22 марта по 9 июня. В 2022 году было аттестовано 626 экскурсоводов: I категории - 135 человек, II категории – 32 человека, без категории – 459 человек.

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абхазия, туристы, гиды, отдых в абхазии