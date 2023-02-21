Лукашенко: Минск всегда был заинтересован в сотрудничестве с Абхазией
12:40 21.02.2023 (обновлено: 13:50 21.02.2023)
© Sputnik / Александр Астафьев/
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Белоруссию 20 февраля. В Минске он обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества, затем вернется в Москву.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда был заинтересован в сотрудничестве с Абхазией и не понимает острой реакции в Грузии на его встречи с абхазским руководством.
"Не покидала меня одна мысль только: почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси", – сказал президент Белоруссии на встрече в Минске с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
"Не покидала меня одна мысль только: почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси", – сказал президент Белоруссии на встрече в Минске с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
Слова белорусского президента приводит агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии всегда были заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией, о чем в том числе шла речь во время общения белорусского лидера с Бжания в Абхазии в сентябре 2022 года.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии всегда были заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией, о чем в том числе шла речь во время общения белорусского лидера с Бжания в Абхазии в сентябре 2022 года.