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Лукашенко: Минск всегда был заинтересован в сотрудничестве с Абхазией

Лукашенко: Минск всегда был заинтересован в сотрудничестве с Абхазией

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Белоруссию 20 февраля. В Минске он обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы двустороннего... 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T12:40+0300

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда был заинтересован в сотрудничестве с Абхазией и не понимает острой реакции в Грузии на его встречи с абхазским руководством."Не покидала меня одна мысль только: почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси", – сказал президент Белоруссии на встрече в Минске с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Слова белорусского президента приводит агентство БелТА.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии всегда были заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией, о чем в том числе шла речь во время общения белорусского лидера с Бжания в Абхазии в сентябре 2022 года.

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