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Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию: трансляция завершена
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию: трансляция завершена
Президент России 21 февраля выступит в Гостином Дворе с обращением к Федеральному собранию. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T12:05+0300
2023-02-21T12:05+0300
2023-02-21T13:55+0300
видео
мультимедиа
владимир путин
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Как ранее сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. Он выскажет мнение о ходе боевых действий на Украине, международной ситуации, о том, как страна справляется с трудностями. В зале будут присутствовать участники спецоперации.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию: трансляция завершена
12:05 21.02.2023 (обновлено: 13:55 21.02.2023)
Президент России 21 февраля выступит в Гостином Дворе с обращением к Федеральному собранию.
Как ранее сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. Он выскажет мнение о ходе боевых действий на Украине, международной ситуации, о том, как страна справляется с трудностями.
В зале будут присутствовать участники спецоперации.