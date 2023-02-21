https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/obraschenie-vladimira-putina-k-federalnomu-sobraniyu-pryamaya-translyatsiya-1044241253.html

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию: трансляция завершена

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию: трансляция завершена

Президент России 21 февраля выступит в Гостином Дворе с обращением к Федеральному собранию. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

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Как ранее сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. Он выскажет мнение о ходе боевых действий на Украине, международной ситуации, о том, как страна справляется с трудностями. В зале будут присутствовать участники спецоперации.​

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