https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/panina-o-podkastakh-mne-slozhno-obyasnit-pro-svoyu-rabotu-babushkam-1044256371.html
Панина о подкастах: мне сложно объяснить про свою работу бабушкам
Панина о подкастах: мне сложно объяснить про свою работу бабушкам
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел очередной мастер-класс в рамках проекта SputnikPro на тему "Подкасты. Что делать, если не можешь молчать"... 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T17:55+0300
2023-02-21T17:55+0300
2023-02-21T18:35+0300
радио
журналистика
инновации
аудио
подкасты
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Панина о подкастах: мне сложно объяснить про свою работу бабушкам
Панина о подкастах: мне сложно объяснить про свою работу бабушкам
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел очередной мастер-класс в рамках проекта SputnikPro на тему "Подкасты. Что делать, если не можешь молчать". Заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Полина Панина рассказала на мастер-классе, каким навыкам обучались слушатели."Меня иногда спрашивают: "А ты где работаешь? Что ты делаешь на работе?" И мне очень сложно бывает иногда объяснить, особенно, если об этом спрашивает кто-то возраста моей бабушки. Самое простое, наверное, объяснение, что подкаст – это радиопередача, которую можно послушать в интернете. Конечно, это определение не очень правильное, потому что подкаст – отдельный жанр. Но если вам нужно кому-то из старшего поколения объяснить, что такое подкаст, то самое простое зайти через радио, это серия передач, которая выходит именно в интернете", – сказал Панина.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Подкасты – одни из самых динамичных форматов медиаконтента. Они позволяют погрузиться в различные темы и жанры - новости, политика, история, кулинария.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
журналистика, инновации, аудио, подкасты, аудио
журналистика, инновации, аудио, подкасты, аудио
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел очередной мастер-класс в рамках проекта SputnikPro на тему "Подкасты. Что делать, если не можешь молчать". Заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Полина Панина рассказала на мастер-классе, каким навыкам обучались слушатели.
"Меня иногда спрашивают: "А ты где работаешь? Что ты делаешь на работе?" И мне очень сложно бывает иногда объяснить, особенно, если об этом спрашивает кто-то возраста моей бабушки. Самое простое, наверное, объяснение, что подкаст – это радиопередача, которую можно послушать в интернете. Конечно, это определение не очень правильное, потому что подкаст – отдельный жанр. Но если вам нужно кому-то из старшего поколения объяснить, что такое подкаст, то самое простое зайти через радио, это серия передач, которая выходит именно в интернете", – сказал Панина.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Подкасты – одни из самых динамичных форматов медиаконтента. Они позволяют погрузиться в различные темы и жанры - новости, политика, история, кулинария.